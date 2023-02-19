أجمل موديلات المعاطف الأساسية في خزانة الملابس الشتوية

المعطف هو عنصر خزانة الملابس الذي يدفئنا حتى أوائل الربيع، لذلك، تتجه كل أعيننا إلى المعاطف الجاكيتات، لا شك أنه لا ينبغي أن يكون مريحاً فحسب، بل أنيقاً أيضاً، تشعر النساء بالثقة والجمال في المعطف ولكن لتحقيق هذا الشعور، من المهم اختيار الموديل المناسب الذي يؤكد على الشكل ويلبي أحدث صيحات الموضة.

هنا نتحدث عن ما هي الأنماط التي تحتاجين إلى الاهتمام بها في عام 2023، لتبدي أنيقة هذا العام حتى وصول الربيع، عليكِ اختيار معطف عصري يحولك إلى فاشينستا حقيقية.

معطف كبير الحجم

الحرية والحجم هما قواعد القطع التي لم نتمكن من التخلي عنها خلال السنوات القليلة الماضية، فالمعطف كبير الحجم يلبي جميع احتياجاتنا: فهو يسمح لكِ بارتداء زي متعدد الطبقات وإخفاء عيوب الجسم والشعور بالأناقة.

ليس هناك حدود عندما يتعلق الأمر بالتصميم لأنه يتناسب مع كل شيء من البنطلونات إلى فساتين السهرة.

لا تحددين نفسك على الأسود والرمادي فقط، فالربيع هو وقت للشعور بالانتعاش لذلك يمكنك تجربة الألوان الجريئة أيضاً.

معطف مع تقليم الفرو

يعد الفرو في عام 2023 من الصيحات الرئيسية التي لا توجد فقط في خزانة الملابس الشتوية، على سبيل المثال، قام المصممون الأمريكيون في مجموعاتهم، التي قدموها في أسبوع الموضة في نيويورك 2023، بتقديمهم على كل شيء بداية من السترات وحتى فساتين السهرة.

يمكنك اختيار موديل مزين بالفرو عند الياقة أو الأكمام أو الجيوب. اختاري الخيار الأقرب إلى أسلوبك.

معطف جاكيت

تم تصميم هذا النموذج لأولئك الذين ليسوا مستعدين للتخلي عن سترتهم، بسبب التفاصيل المفضلة مقل ياقة إنجليزية وجيوب وأكتاف وأزرار خاصة.

ارتدِ هذه السترات دافئة مع بنطلونات أو تنانير أو جينز أو فساتين، لأنها قطعة ملابس متعددة الاستخدامات ولا يمكنك حتى خلعها، لأنها جميلة جداً.

معطف بتصميم مناسب

التصميمات المجهزة هي عكس الحجم الكبير الذي اعتدنا عليه كثيراً، لكن الوقت يمر وتغيرت رغباتنا، الآن لا نريد الراحة والبساطة، بل الأنوثة والأناقة والجمال، لذلك أعاد المصممون المعاطف المجهزة إلى الموضة.

أصبحت هذه النماذج من القطع الرئيسية لخزانة ملابس فتيات الموضة في كل مكان.

معطف بحزام

المعطف المربوط هو البديل المثالي لأولئك الذين ليسوا مستعدين للانتقال إلى الأنماط المناسبة وما زالوا يرغبون في ارتداء قطع أكبر.

تختار الفتيات هذا النمط لأسباب بسيطة: يمكن دائماً إزالة الحزام ويمكنك استخدامه حسب حالتك المزاجية، على سبيل المثال، عندما تريدين مظهر فضفاض، لا تحتاجين إلى تحديد الخصر ولكن إذا كنتِ تريدين أن تبدي أنثوية وعصرية، قومي بربط معطفك برشاقة بالحزام.

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