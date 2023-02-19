سبب مصرع أم وبناتها الثلاثة في بني سويف.. تحذير من 3 أجهزة في منزلك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل منزل متوسط بقرية قمبش جنوب بني سويف، لم تكن تتوقع السيدة «نادية.ج.ص»، 50 سنة، وأبنائها «حنان.ج.م»، 11 سنة، و«أسماء» 26 سنة، «نورا» 20 سنة، أن تتحول ليلة دافئة في ليالي الشتاء الأكثر برودة للحظات من الرعب تنتهي بمصرعن جميعًا، إذ لُقيت الأم وبناتها الثلاثة أنفاسهن الأخيرة، بعد تعرضهن للاختناق بتسرب غاز موقد التدفئة في منزلهم، وإصابة نجلها الرابع «ياسر.ج.م»، 15 سنة.

واقعة مأساوية شهدتها بني سويف، إذ تم نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة، وعمل الإسعافات الأولية للمصاب داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.

سبب مصرع أم وبناتها الثلاثة في بني سويف

وتعد المدفأة واحد من الأجهزة التي تتسبب في تسرب غاز القاتل الصامت، الذي يؤدي بحياة الكثير من الأشخاص، حال عدم استخدامها بشكل سليم وآمن

نصائح لمنع تسرب الغاز القاتل من المدفأة

وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، رصد مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها في فصل الشتاء، لتجنب التعرض تسرب الغاز القاتل من المدفأة، على النحو التالي:

1- عليكِ فحص وتغيير البطاريات الخاصة بمصادر التدفئة كل 6 أشهر.

2- اللجوء لفني مؤهل كل عام، للحصول على خدمة نظام التدفئة، وأي أجهزة أخرى.

3- ضرورة عمل الفتحات وتهوية المنزل جيدًا.

4- ضرورة بعض النوافذ بشكل بسيط خلال تشغيل وسائل التدفئة.

5- تجنب تشغيل مصادر التدفئة أكثر من 6 ساعات متواصلة.

أين يختبئ القاتل الصامت في منزلك؟

يتسرب غاز أول أكسيد الكربون «القاتل الصامت» بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، من 3 أجهزة كهربائية، تتواجد في منزلك، وذلك على النحو التالي:

سخان الغاز

الشوايات الكهربائية

المدفأة

كيف تتعامل مع المدفأة لتجنب الموت؟

إليكِ عدة نصائح لاستخدام الدفايات في منزلك، للحفاظ على سلامتك وصحتك، وفقًا لموقع «WIKI HOW»:

- تنظيف المدفأة بشكل دوري.

- حفظها في مكان جاف، طيلة فترة التخزين.

- فحصها بشكل دوري من قبل المختصين للتأكد من صمامات الغاز.

- تجنب وضعها بجانب الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل و3 من أبنائها، ونجاة الابن الرابع بعد تعرضهم للاختناق عقب تسرب غاز من موقد التدفئة داخل منزلهم بقرية قمبش بمركز ببا، وعلى الفور بسرعة انتقال 3سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.