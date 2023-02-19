كيف تسببت قطعة فراولة في وفاة رضيع بنها؟.. تحذير مهم للأمهات

القاهرة - سمر حسين - ماما

بين طرفة عين، لفظ طفل صغير عمره عامين مصرعه اليوم، عقب ابتلاعه قطعة فراولة، فلم يستمر الأمر دقائق إلا وتعرض الطفل الرضيع لشرقة عنيفة أدت لوفاته في النهاية، عقب نقله إلى مستشفى بنها الجامعي، وبرغم نجاح الفريق في استخراج قطعة الفاكهة، لكنهم لم يستطيعوا إسعاف الطفل.

كيف تسببت قطعة فراولة في وفاة رضيع بنها؟

بحسب ما ذكره الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحات الصدر والقلب بمستشفى بنها الجامعي، في بيان يفيد بتفاصيل وفاة طفل رضيع، فإن قطعة الفراولة التي ابتلعها الطفل، أدت لانسداد مجرى الهواء تماما مما أدي لتوقف عضلة القلب ورغم عمل إنعاش، واستخراج قطعة الفراولة كبيرة الحجم، إلا أن لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة بسبب انقطاع النفس لفترة طويلة.

كيف تسبب شرقة الطعام وفاة الأطفال؟

هل يمكن وفاة الأطفال بسبب «الشرقة»؟ سؤال قد يدور في أذهان العديد من الأمهات، حول تسبب الشرقة وابتلاع الأطعمة أحيانًا يصل للوفاة من عدمها، مثلما حدث مع طفل بنها.

وأجاب الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، على السؤال، موضحًا إن «الشرقة»، خاصة بين فئات الأطفال، قد تصل بالفعل للوفاة، وذلك لضعف عضلاتهم.

وأضاف شريف حتة لـ«هُن»، أن السبب هو تغيير خط سير الأطعمة أو السوائل حتى وصولها للمعدة: «المفروض إن الأكل أو السوايل، خط سيرهم هو المرور من الفم، للمريء، ومن بعدها المعدة، لكن في بعض الحالات، ممكن يمر الأكل أو السوايل من الفم للبلعوم أو للرئة أو حتى يدخل الحنجرة، وقتها بيسد مجرى التنفس اللي بيمرر الهوا، والطفل ميقدرش يتنفس، فيتوفى، إلا لو تم إسعافه سريعًا، أو حصلت كحة شديدة لطرد الأكل ده».

طرق التعامل مع الطفل حال ابتلاع جسم غريب

وقدم الدكتور محمد الجزار استشاري جراحات الصدر والقلب بمستشفى بنها الجامعي، عدة نصائح كإسعافات أولية عند ابتلاع الطفل جسم غريب، للوقاية في حال تعرضه لشرقة مفاجئة كالتالي:

- عليكِ مساعدة طفلك على السعال والكحة على الفور حتى يطرد الطعام.

- ضرب الطفل برفق 5 مرات متتالية في منطقة ما بين الكتفين.

- ضعيه على ذراعيك على أن يكون وجهه للأسفل، ورفع نصفه الأعلى بقدر أكبر.

- التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى.

نصائح لتجنب تعرض الأطفال للشرقة عند الطعام

- قطعي الأطعمة إلى أجزاء صغيرة

- اتبعي الأوضاع الصحيحة عند الرضاعة الطبيعية، حتى لا يتعرض للشرقان

- لا تعطيه الأكلات الصلبة مثل المكسرات والفشار

- شجعيه على تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدًا.