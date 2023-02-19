فوائد مذهلة لـ شاي الليمون.. يخفض الكولسترول وضغط الدم ومهم للتخسيس

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي بالليمون على رأس المشروبات التي يحرص البعض على تناولها لفقدان الوزن، نظرًا لفوائده الصحية في إذابة الذهون، وما يحتويه من مضادات الأكسدة، يساعد في خفض الكوليسترول في الدم، وتنظيم ضغط الدم، والكثير من الفوائد العديدة للجسم، لذلك يقدم «هُن» فوائد الشاي بالليمون لاتباعها.

فوائد الشاي بالليمون

قالت ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، في حديثها لـ«هن»، إن الليمون يعتبر من المصادر الغنية بفيتامين C، كما أنه قابل للذوبان ويحتوي على خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما أن الشاي يحتوي على مادة الكافيين، التي تساعد على صحة الجسم، مما يجعل خلط الشاي بالليمون يعزز صحة الجسم.

فوائد الشاي الأخضر بالليمون

تناول الليمون بالشاي الأخضر يساعد على العديد من الفوائد، منها كالتالي:

- الحماية من الالتهابات.

- يساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

- يعمل على مقاومة الأنسولين.

- المساعدة في تقوية الذاكرة كونه يرتبط بخفض خطر الإصابة بالخرف وضعف وظائف المخ.

- المركبات الموجودة في الليمون تعمل على تحسين وظائف المخ.

شاى الليمون لخفض الكولسترول

أكدت «الحق»، أن وجود الليمون في الشاي يجعل الشاي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى «الكورمارين»، والتي تساعد على خفض ضغط الدم للحد من تراكم الترسبات الدهنية التي توجد في الشرايين، كما تساهم في الوقاية من مرض السكري، وبجانب ذلك يساعد على انتظام مستويات السكر في الدم، مما ينظم ضغط الدم.

نصائح الحفاظ على مستويات الكوليسترول

وقدمت طرق بسيطة للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم، وخفض مستوى الكوليسترول الضار وهي كالتالي:

- شرب الشاي بالليمون مرتين يوميًا.

- شرب الماء بكميات وفيرة من الماء تساعد على انتظام أنزيمات الكوليسترول.

- الحفاظ على الطعام وتناول المصادر الجيدة من الطعام والحبوب والخبز الأسمر واللبن الزبادي والبذور والمكسرات والبقوليات والفاكهة والخضراوات.

- تناول الفواكه مثل تناول البرقوق والكيوي على مدار اليوم إذ أن تناولها يساعد في امتصاص كمية أقل من الكوليسترول في الأمعاء.

- تجنب الزيوت المهدرجة باستبدال الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الدهنية بالدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأسماك كالسلمون.

- ممارسة التمارين الرياضية إذ يزيد من مستويات الأنزيمات التي تنقل البروتين الدهني.