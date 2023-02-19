مواقف من إتيكيت حرفي «م» و«ن».. اعرفي آداب المائدة والنقود

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام قيم كثيرة، يجب أن تراعيها كل فتاة أو سيدة، والكثير من النساء يحرصن على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ويريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات ملمات به.

لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، بحسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت حرف «الميم»

المائدة ‏

- أشكال موائد الطعام:

- من الإتيكيت أن ‏الدعوات المحدودة العدد تكون المائدة على شكل مستطيل أو بيضاوية أو مستديرة.

- ‏في الدعوات الكبيرة التي بها مدعوون كثيرون فتعد الموائد على هيئة شكل مستقيم.

- يحدد مركز الشرف في الموائد في المنتصف، وفي صدر مدخل الغرفة أو قاعة الطعام، أي مقابل للباب الرئيسي، أو في الجهة المقابلة للنوافذ إذا كان المدخل جانبيًا.

- إذا كانت الوليمة مقصورة على الرجال ولا يوجد ضيف خاص محتفل به، ففي هذه الحالة يرتب المدعوون حسب أسبقيتهم على يمين ويسار الداعي بأن يجلس أقدم المدعوين على يمينه، ومن يليه على يساره ثم على اليمين واليسار بالتوالي.

‏- إذا كانت الوليمة مقصورة على الرجال ويوجد بين المدعوين شخصية بارزة هى موضع التكريم (ضيف الشرف)، في هذه الحالة يختلف مكانه ويجلس هو فى الصدارة.

أدوات المائدة

- ‏ مائدة الطعام الرسمية، تتكون من:

‫- طبق رئيسى يوضع في الوسط مباشرة أمام المدعو.

- ‏ ‏طبق خاص بالزبد، إلى اليسار من الطبق الرئيسي وتوضع السكين فوق هذا الطبق.

- ‏ ‏توضع الأكواب لليمين من الطبق الرئيسى وفي حالة وجود أكثر من نوع من الطعام.

- الشوكة الخاصة باللحم، يسار شوكة السلاطة. ‏

‫ ‏- الشوكة الخاصة بالأسماك يسار شوكة اللحم. ‏

‫ ‏- السكاكين الخاصة بالسلاطة واللحم والأسماك توضع يمين الطبق الرئيسى.

- الملاعق الخاصة بالحساء توضع يمين السكاكين. ‏

‫ ‏- الفوط المصنوعة من القماش توضع فوق الطبق الرئيسى.‏

استعمال أدوات المائدة:

له أصول فلا تخرجى عليها، ومنها:

- أمسكى الملعقة باليد اليمنى، وأيضًا السكين.

‏- أما الشوكة فباليد اليسرى، ولا تدخلى الملعقة كلها فى فمك، لا تحدثى صوتـا أثناء الشرب. ‏

‏- إذا وجدتِ على المائدة قطعة من أدواتها لا تعرفين طريقة استعمالها، فتريثى حتى يستعملها غيرك، ثم قلديه فى استعمالها، وإلا فلا داعى لاستعمالها.‏

محادثات تليفونية ‏

‏- مراعاة أصول المحادثات التليفونية يمكن أن يكون سببًا فى كسب صداقة عدد كبير من الناس ولكى تنجحي فى ذلك، راعي الآتى: ‏

- أن يكون صوتك هادئًا غير مرتفع، واضح النبرات.

- تجنبى الإطالة في الحديث، لأن من الإتيكيت مراعاة من تتحدثين معه. ‏

إتيكيت حرف «النون»

النفير

‏- النفير من شخص وضيق الصدر هما أكثر ما يذهب بجمال المرأة فاحتفظي دائمًا بهدوئك وحاولى في نقاشك أن تكسبى المعركة بالمنطق السليم المتزن واللفظ الأنيق المختار. ‏

‏النسيان

‏- إن نسيانك إذا كان يضايقك، فإنه يضايق غيرك أيضًا، لأنه عبئًا على من تنسين أشياءك عنده فيضطر لإبلاغك أو حمل الأشياء إليك فحاولي أن تركزى عندما تكونين فى مكان ما.

‫‏- نسيان أسماء الآخرين قد يضايقهـم فحاولـي التركيز في هذا أيضًا.

نقو‫د

‏- لا تعطي أجر المدرس ولا أجر الطبيب أمام الناس، ومن المستحسن أن تقدمي للمدرس أو الطبيب أوراقًا نقدية جديدة أو نظيفة على الأقل. ‏