الامارات | تركيا: حي أثري عمره 5000 عام لم يسقط منه حجر واحد في الزلزال ( صور )

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بقي حي "Harput" التاريخي في ولاية ألازيغ التركية، صامدا أمام الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد مؤخراً.

حيث لم يسقط جدار أو حتى حجر واحد في الحي التاريخي الذي يبلغ عمره 5000 عام والمدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي عام 2020، هز زلزال بقوة 6.8 درجات محافظة ألازيغ التركية، لكن لم تحدث أي أضرار في الحي التاريخي، وفي 6 فبراير الجاري هز زلزال بقوة 7.7 درجات تلاه آخر بقوة 7.6 درجات كهرمان مرعش، ولم يؤثر أيضا على الحي.

ولم يحدث أي ضرر في المئذنة المنحنية وقلعة هاربوت وغيرها من النزل والحمامات والقصور التاريخية، والتي ثبت أنها أكثر انحناء من برج بيزا المائل.