الامارات | أصغر مريض زهايمر في العالم عمره 19 عامًا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف علماء من بكين مراهقا يبلغ من العمر 19 عامًا بأنه أصغر مريض زهايمر في العالم، حيث كان يعاني من أعراض لمدة عامين بما في ذلك فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز وردود الفعل المتأخرة وصعوبات القراءة.

وكشفت الاختبارات والفحوصات أن منطقة ما تحت المهاد لديه، وهي منطقة من الدماغ تلعب دورًا في الإدراك، قد تقلصت. كما أظهر تلفًا في الفص الصدغي ومستويات مرتفعة من بروتين يسمى تاو،

وكان الأطباء الذين نشروا تقرير الحالة الشهر الماضي في حيرة عندما اكتشفوا أنه ليس لديه تاريخ عائلي أو الطفرة الجينية التي توجد عادة في مرضى الزهايمر الصغار جدًا، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وهناك أكثر من طفرة جينية يمكن أن تقف وراء تشخيص مرض الزهايمر في وقت مبكر: Presenilin 1 ، Presenilin 2 ، والبروتين السلائف Amyloid (APP)، وتسبب هذه الطفرات إنتاجًا مفرطًا لجزء البروتين السام المسمى ببتيد أميلويد بيتا ، وهو مقدمة لصفائح الأميلويد التي تميز مرض الزهايمر.

وقال الأطباء: "هذه هي أصغر حالة يتم الإبلاغ عنها على الإطلاق تستوفي معايير التشخيص لمرض الزهايمر المحتمل دون حدوث طفرات جينية معترف بها".

ويصيب مرض الزهايمر عادة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، وتشكل التشخيصات قبل سن 65 ما يقرب من خمسة إلى 10 % من جميع حالات مرض الزهايمر. وفي السابق ، كان أصغر شخص تم تشخيص إصابته بمرض الزهايمر يبلغ من العمر 21 عامًا وكان لديه طفرة جينية.

وكان هناك العديد من التشخيصات المبكرة غير العادية الأخرى. على سبيل المثال، تم تشخيص جوردان آدمز، مواطن إنجلترا، في ورشيسترشاير في سن 24، وتم تشخيص إصابة دانييل برادبري، وهو من إنجلترا أيضًا، في الثلاثين من عمره وتوفي منذ ذلك الحين، ووتم تشخيص إصابة الأسترالية ريبيكا دويج بعمر 31 عاما وتوفيت أيضا.