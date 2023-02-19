نصائح للحصول على درجات أعلى في الفصل الدراسي الثاني.. طرق مجربة للأمهات

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع الدخول تدريجياً في الفصل الدراسي الثاني، يحتاج الأبناء خاصة الذين لم يحصلوا على درجات ترضيهم في نتيجة الفصل الدراسي الأول إلى تنظيم مذاكرتهم حتى يستطيعوا تحصيل درجات عالية، لذلك تقدم داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء امور مصر وخبيرة علاقات أسرية نصائح للامهات لتنظيم جدول أبنائهم الدراسي، خلال حديثها لـ «هن»

نصائح لتحصيل درجات عالية في الفصل الدراسي الثاني

قالت الحزاوي: «منذ بداية الفصل الدراسي الثاني تابعي مع ابنك أولا بأول ولا تربطي الفصل الدراسي الثاني بدرجات الترم الأول، بل يجب أن تضعوا خططاً للمذاكرة سويًا، خلال جدول المذاكرة للفصل الدراسي الثاني ليس المهم هو عدد ساعات المذاكرة وإنما الاعتماد علي الطرق الفعالة والصحيحة للمذاكرة، والتي تساعد على ثبات المعلومة ومن ثم يمكن استعادتها عند الحاجة إليها في الامتحانات».

احرصي على طرق تحصيله الدراسي

بجانب أهمية التغذية الصحيحة ودورها في زيادة التحصيل الدراسي يحتاج الأبناء إلى إدراك أهمية التعليم وأنه لا يذاكر من أجل الامتحانات فقط بل من الوصول لمكان مرموق في المجتمع ويكون عضوا مفيدا في المجتمع، كما يجب أن تختاري له المكان المناسب في المنزل للمذاكرة بعيداً عن المشتتات أو الاصوات العالية.

يجب أن توفرى لطفلك الأدوات اللازمة للمذاكرة والاهتمام بتوفير أقلام تظليل أو أقلام جاف ألوان مختلفة بحيث تساعدك في التظليل على أهم الملاحظات والأجزاء الهامة، كذلك يجب قيام بعمل جدول للمذاكرة لأن وجود هذا الجدول سيساهم بشكل كبير في حسن إدارة الوقت واستغلاله فيما يفيد.

عند وضع الجدول ضعي خطة في نهاية الأسبوع لمراجعة ما تم مذاكرته خلال الأسبوع فالتكرار للمعلومات يؤدي إلي تثبيت المعلومات كما يجب التمرين على حل التدريبات ويمكن الحصول عليها سواء من الكتاب المدرسي أو الكتب الخارجية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الخروج معه في نهاية الأسبوع بعد المراجعة «اعمليله خروجه بيحبها تكون زي مكافآت ويروح المكان اللي بيحبه عشان يعرف يحصل المعلومات» لأن الاهتمام بوجود وقت للترفيه عن النفس سواء ممارسة الهوايات المفضلة أو الخروج مع الأصدقاء فهذا مهم جدا لتجديد النشاط وشحن الهمم للمذاكرة

كما أنه يلزم أخذ أوقات راحة أثناء المذاكرة فالعقل لا يستطيع التركيز لفترات طويلة بدون أي فواصل وراحة.