شاب أمريكي يفقد بصره للنوم بعدسات لاصقة.. متى تسبب اللينسيز العمى؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتداء العدسات اللاصقة من الأمور التي يفضلها الكثير من الفتيات والشباب أيضًا، إذ تغير في شكل الوجه والملامح، فضلًا عن كونها تجعلك تبدو أكثر جاذبية، إلا أن الأمر يحتاج الكثير من الإرشادات للحفاظ على صحة عينيك.

نام مرتديا عدسات لاصقة.. شاب أمريكي يفقد بصره

فاجعة كبيرة تلقاها شاب أمريكي يبلغ من العمر 21 عامًا، بعدما نام مرتديًا للعدسات اللاصقة، ليستقيظ دون أن يرى العالم ومن حوله كما يراه من قبل، إذ فقد البصر بالعين اليمنى، بسبب إصابته بأميبا تأكل أنسجة العين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ستار»، كشف الشاب مايك كرومهولز، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنه لم يزل العدسات اللاصقة، ونام وهو يرتديها: «عندما استيقظت من غفوتي، كانت عيني متهيجة للغاية ووردية اللون، وشعرت بألم من العدسات، أخرجتها وامضيت يومي بشكل طبيعي، ولكن في صباح اليوم التالي، استمر الألم وتوجهت للطبيب».

تشخيص خاطئ مع صرف بعض المضادات الحيوية التي جعلت الأمر أكثر صعوبة وألم: «بعد حوالي شهر من الزيارات المتتالية لأطباء مختلفين، تمكنوا من تشخيصي بالتهاب القرنية الشوكميبة، وهو عن أميبا تأكل اللحم، وأنسجة العين».

ما هي الأميبا؟

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكد أن الأميبا، هو نوع من الطفيليات يؤثر على واحد من كل 33 مليون شخص ممن يرتدون العدسات اللاصقة في بعض البلدان المتقدمة.

هل ميكروبات العدسات تسبب العمى؟

أكد الدكتور أشرف الهباق، استشاري أمراض العيون بكلية الطب جامعة بنها، خلال حديثه لـ «هُن»، ان ارتداء العدسات الرديئة، وتبادل العدسات بين العرائس، أو النوم بها قد يسبب ظهور البكتيريا والفطريات.

وأوضح الطبيب أن الأمر يتسبب في كوارث كبيرة تضر بالعين والنظر، وعلى رأسها تدمير الشبكية، بسبب احتوائها على فِطر خطير للغاية.

وحدد استشاري الطب وجراحة العيون، المخاطر التي تسببها الاستخدام السليم للعدسات اللاصقة، التي جاءت على النحو التالي:

ظهور مياه زرقاء على العين.

المعاناة من عتامة شديدة.

الإصابة بضمور في عصب العين.

فقدان البصر نهائيا.

احذر النوم العدسات اللاصقة

وكان الدكتور مهند سعيد، أخصائي العيون، حذر من بعض العادات عند استخدام العدسات اللاصقة، التي جاءت على النحو التالي.

- عدم استخدام العدسات اللاصقة بعد انتهاء صلاحيتها، حتى لا تسبب التهابات شديدة بالعين، وللقرنية.

- عدم النوم بالعدسات اللاصقة، لتسببها في نقص بالأكسجين بالعين والتهابات القرنية.