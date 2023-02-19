طريقة تحضير الكباب النباتي.. وصفة صحية وغنية بالألياف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الكباب النباتي من الوجبات الصحية وغنية بالألياف، كما أنها وصفة سريعة ويمكنك تحضيرها بسهولة، وتساعد هؤلاء الذين يتبعون حميات غذائية للتخسيس، يمكنك تحضيرها أيضاً لأطفالك إذا كنت تريدينهم يتبعون وجبات صحية لا تحتوي على مكونات سريعة أو ألوان غذائية، ويمكن تقديم الكباب النباتي مع الخبز أو الأرز أو باستا الفريدو بالجمبري، وفقاً لموقع مجلة«Elle» الفرنسية.

مكونات الكباب النباتي

لعمل الكباب النباتي احضري 100 جرام فول الصويا

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة فلفل حار

ملعقة صغيرة فلفل حلو

ملعقة كبيرة زعتر مجفف

2 ملعقة كبيرة مايونيز نباتي

½ فص ثوم مهروس

قطعتين خبز مسطح توست طري

أوراق خس مفرومة ناعمًا

أوراق الملفوق مفرومة ناعمًا

طريقة تحضير الكباب النباتي

أولا لعمل الكباب النباتي بطريقة صحيحة اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في إناء متوسط الحجم مع الفلفل الحار والأوريجانو إذا كان متاحا لديك ورشة من الملح والفلفل الأسود وملعقة كبيرة ماء.

في الخطوة التالية أضيفي فول الصويا وقلبيه حتى يغطى تمامًا، ثم بعد ذلك غطيه واتركيه في الثلاجة لحوالي 4 ساعات، وفي وعاء صغير اخفقي المايونيز مع ملعقة ماء كبيرة والثوم المهروس.

بعد ذلك سخني خبز التوست في مقلاة جافة على نار متوسطة لمدة 30 ثانية على كل جانب، ثم اخلطي المايونيز بالثوم فوق كلا من الخبز المسطح وضعي فوقها أوراق الملفوف والخس المفروم.

أثناء تحضير الكباب سخني ملعقة كبيرة زيت متبقية في مقلاة كبيرة على حرارة مرتفعة، وبعدها اقلي أقراص الصويا المتبل لمدة 2-3 دقائق على كل جانب على نار متوسطة حتى تصبح مقرمشة وتتحمر، ثم ضعيها فوق الخبز المسطح، ثم اطويها وقدميها بجانب طبق السلطة المفضل لديك أو بجانب طبق الارز بالخلطة والصوص.