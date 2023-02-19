خبيرة تجميل تكشف عن الطريقة الصحيحة لغسل فرش المكياج.. تجنبي إهمالها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تُستخدم فرشاة المكياج باستمرار على الوجه من قبل السيدات والفتيات، لذلك من الضروري الحفاظ على نظافتها بشكل دائم، لتجنب ظهور البثور غير الضرورية والحفاظ على البشرة في أفضل حالاتها، لكن على الرغم من ذلك قد ترتكب بعض النساء خطأ عند تنظيف فرش المكياج، ما قد يعرضهن للإصابة بمشاكل خطيرة، بما في ذلك الالتهابات الفطرية.

مخاطر أخطاء تنظيف فرش المكياج

وقالت هانا بيكروفت خبيرة التجميل العالمية لصحيفة «ميرور» البريطانية، إنه من المهم التأكد من غسل الفرشاة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، والقيام بذلك بشكل صحيح.

وتابعت خبيرة التجميل في تصريحاتها: «قد يكون من الصعب للغاية الاستمرار في التنظيف عندما تكونين مشغولة، وخاصة فرش المكياج، لكن يجب تنظيف الفرش التي تستخدمينها بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وذلك للمساعدة في منع تراكم المنتجات وأي بكتيريا تنمو عليها، فعندما لا تقومين بتنظيف فرشك، فإنها تصبح أرضًا خصبة للبكتيريا».

كيفية تنظيف فرش المكياج

وحذرت خبيرة التجميل البريطانية، من أن الفرش المتسخة يمكن أن تؤثر على وضع المكياج، كما أن كريم الأساس السائل عليها سوف يتجمد بمرور الوقت، ويتسبب في التصاق شعيراتها ببعضها البعض.

أما عن الطريقة الصحيحة لتنظيف فرش المكياج، نصحت «هانا»، باستخدام الماء النظيف وصابون الفرشاة لغسل فرشك، مع تجنب وضعها في الغسالة أو غسالة الأطباق.