مطعم مكرونة أمريكي يمنع دخول الأطفال بين زبائنه.. وجدل واسع بشأن القرار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد ذهاب أفراد الأسرة لتناول الطعام خارج المنزل من الأمور الترفيهية التي يهواها الكبار والصغار بشكل خاص، لكن مع حب الكثيرين من الأطفال لهذا الأمر، إلا أن مطعم أمريكي خاص بتقديم وجبات المكرونة المختلفة منع دخول الصغار دون الـ10 أعوام، وهو ما أثار الجدل نحوه.

تفاصيل قرار منع دخول الصغار للمطعم

ووفق ما كشفت صحيفة «ميرور» الأيرلندية، أن هناك مطعم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، قرر منع دخول الأطفال دون سن العاشرة من زبائنه، وهو ما لاقى استياءً كبيرًا من قبل العديد من الآباء والأمهات، فيما رحب آخرين بالقرار.

وجاء قرار المطعم الأمريكي الخاص بتقديم وجبات المكرونة المختلفة، بعد أن قام عدد من الصغار بفعل العديد من الأشياء المزعجة والمشاغبة، مع ركضهم المستمر بين طاولات الطعام، وهو ما أدى إلى تلف العديد من الأدوات الخاصة بالمكان.

منع الصغار من دخول المطعم

وتم الإعلان عن قرار مطعم الأكلات الشهير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي جاء نصه: «لن يُسمح للأطفال دون سن العاشرة بتناول العشاء في المطعم»، وسرعان ما أثار الإعلان جدلًا واسعًا حول ما إذا كان القرار عادلاً، حيث قال بعض العملاء إنه كان صفعة على وجه العائلات.

ومع ذلك، دافع الكثيرون عن القرار، وألقوا باللوم على الآباء والأمهات في دفع المطعم الشهير إلى هذا الحد، وتابع المطعم في إعلانه القرار: «نحن نحب الأطفال، ولكن في الآونة الأخيرة، كان من الصعب للغاية استيعابهم بمستويات الضوضاء التي شاهدناها، وتنظيف الفوضى التي أحدثوها، لذلك قررنا أن الوقت قد السيطرة على الموقف».