الامارات | اتهام فكاهي فرنسي بالقتل غير العمد بسبب «حادث مروري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما تسبب، قبل أسبوع، في حادث مروري مروع تحت تأثير تعاطي الكوكايين، وُجهت إلى الفكاهي الفرنسي بيار بالماد، البالغ 54 عاماً، أمس، تهمة القتل غير العمد، وأودع رهن الإقامة الجبرية داخل مستشفى، وفق مصدر قضائي.

وتعتزم النيابة العامة في مولان، قرب باريس، التي طلبت توقيفه مؤقتاً، الطعن بهذا القرار الذي اتخذه قاضي تحقيق، بإيداع بالماد رهن الإقامة الجبرية، مع وضع سوار إلكتروني داخل مركز لمكافحة المدمنين في أحد المستشفيات، بحسب المصدر عينه.

ومساء الـ10 من فبراير الجاري، صدمت سيارة كان يقودها بيار بالماد مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب باريس.

وتسببت الحادثة في إصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل يبلغ 38 عاماً، وابنه ذو السنوات الست، وشقيقة زوجته البالغة 27 عاماً، والتي كانت حاملاً في شهرها السابع، وفقدت جنينها بسبب الحادث.

وكان الرجل وابنه لايزالان في المستشفى أمس، في غرفة الإنعاش بحالة حرجة، وفق المدعي العام في مولان.

كما تعرّض الفكاهي بيار بالماد إلى إصابة بالغة في هذه الحادثة.

وقال مدعي عام مولان، جان ميشال بورليس إن بالماد «أقر بأنه تعاطى الكوكايين ومخدرات اصطناعية قبل قيادة السيارة»، لكنه أشار إلى أنه «لا يتذكر شيئاً محدداً من ظروف الحادثة».

وكان بيار بالماد، المعروف على نطاق واسع في فرنسا، قد دين مرات عدة بتهمة تناول المخدرات. ووفق شقيقته إيلين بالماد، فإن الفنان يشعر «بالعار» بعد الحادثة، ويبدي استعداداً لتحمل «تبعات أفعاله».