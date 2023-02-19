الامارات | «ع ج هيان».. أعلى علامة في الجَمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت الفرس «ع ج هيان»، لطارق سعد الدين شعبان، حين حقّقت أعلى علامة بلغت 92.70، في اليوم الثاني لبطولة أبوظبي الدولية لجَمال الخيل العربية، عندما تصدرت منافسات القسم «ج» لفئة الأفراس عمر أربع سنوات.

وتشارك في البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية،331 خيلاً، منها 49 خيلاً من خارج الدولة، من البحرين، وسلطنة عمان، وقطر، وأستراليا، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا وبولندا.