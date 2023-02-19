الامارات | متحف لأزياء وملصقات وصور مغني الأوبرا كاروسو

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شكرا لقرائتكم خبر عن متحف لأزياء وملصقات وصور مغني الأوبرا كاروسو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُفتتح في نابولي في يوليو المقبل متحف لمغني الأوبرا الشهير، إنريكو كاروسو، الذي كان أوّل نجم إيطالي يحظى بشهرة عالمية. وسيضم المتحف مجموعة من الأزياء والملصقات والصور والغراموفون التابعة لكاروسو، إضافة إلى تسجيلات صوتية له «كأول شخص في مجال التسجيلات يُباع مليون تسجيل له». وكان مغني الأوبرا الراحل قد دُعي إلى أرقى دور الأوبرا في العالم.
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