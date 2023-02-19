الامارات | السيف الضوئي من «Star Wars».. يحط رحاله في القرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية عن أحدث إضافاتها الفريدة لموسمها 27، حيث بات باستطاعة ضيوفها وعشاق «Star Wars» الآن زيارة معرض الأبطال في «متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!»، للاستمتاع برؤية السيف الضوئي، للوك سكاي ووكر، أحد أبطال الفيلم الشهير فيلم حرب النجوم: الجزء الخامس «الإمبراطورية تعيد الضربات»، وذلك حتى 31 مارس 2023.

ويزخر معرض الأبطال الجديد كلياً هذا الموسم، والمستوحى من شخصيات الأبطال الخارقين بتذكارات سينمائية مميزة من أشهر الأفلام العالمية، ويحتضن مجموعة من المعروضات الجديدة التي تتغير كل شهرين.

وقد استمتع ضيوف «ريبليز صدّق أو لا تصدّق!» برؤية «حذاء مارتي ماكفلي»، و«اللوح الطائر» قبل عرض السيف الضوئي، للوك سكاي ووكر.

ويعد «متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!» جزءاً من تجربة «ريبليز صدّق أو لا تصدّق!» الحصرية في القرية العالمية، والتي تشمل أيضاً مسرح ريبليز المتحرك رباعي الأبعاد، ومتاهة مرايا ريبليز المذهلة، وأكثر من 250 معروضة نادرة من جميع أنحاء العالم.

وهو المتحف الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن للضيوف شراء تذاكر الدخول إلى «متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق» مقابل 40 درهماً، أو الحصول على سعر مميز لاثنتين من التجارب معاً مقابل 55 درهماً، أو لجميع التجارب الثلاث مقابل 75 درهماً.