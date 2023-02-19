الامارات | استعادة عملين لسلفادور دالي سرقهما 3 أشقاء مُسنّين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثر على لوحتين للفنان الإسباني سلفادور دالي، كانت قد سرقتا العام الماضي في برشلونة، وتبلغ قيمتهما 300 ألف يورو.

وكان العملان سُرقا في يناير 2022 من شقة تقع في أحد الأحياء الغنية. وأتاح التحقيق تعقب أثر ثلاثة أشقاء متخصصين في عمليات السطو، بحسب بيان للشرطة الكتالونية.

وتمكن المتخصصون بفضل التحليل التقني، واستناداً إلى مستندات وفرها أصحاب اللوحتين، من تأكيد أنّ العملين انجزهما الفنان الكتالوني عام 1922، حين كان يبلغ 18 عاماً.

وليست المرة الأولى التي يسرق فيها الأشقاء الثلاثة (50 و53 و55 عاماً)، أعمالاً فنية، فهم معتادون على اقتحام المنازل في ظل غياب أصحابها، وسرقة أعمال فنية ومجموعات من العملات المعدنية، وغير ذلك من القطع القديمة.