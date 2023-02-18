طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. «زي الجاهزة بالظبط»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد البسطرمة من الأكلات الأساسية على طاولة الإفطار أو العشاء فضلا عن استخدامها كحشو داخل المخبوزات والمعجنات، فلها مذاق مختلف وشهي، وتعد من الأكلات السهلة في طهيها، ومع تباين أسعارها بين المحلات والتجار، تلجأ ربات المنازل لعمل البسطرمة في المنزل.

ويقدم لك «هُن» طريقة عمل البسطرمة في المنزل ببدون تكلفة، وبخطوات سهلة، وفقًا لما قدمه الشيف حسن.

طريقة عمل البسطرمة في المنزل

في السطور التالية، إليكِ خطوات طريقة عمل البسطرمة في المنزل.

المكونات

1- كيلو ونصف جرام من عرق لحمة فلتو.

2- كوب ملح خشن.

3- 200 جرام ثوم مفروم ناعم.

4- 300 جرام حلبة باودر.

5- 100 جرام بابريكا.

6- 100 جرام فلفل أحمر مفروم.

7- ملح.

8- فلفل أسود.

9- ورق لوري.

10 - كمون مطحون.

11- كزبرة ناشفة.

12- جوز الطيب.

13- شطة مطحونة.

طريقة عمل البسطرمة في المنزل

- في البداية قومي بإزالة الدهون الموجودة في اللحمة جميعها، وحتى اللحم الأبيض بها، ثم اغسليها جيدًا.

- جففي اللحمة جيدًا بعد الإزالة، على قماشة قطنية نظيفة تمامًا.

- بعد التجفيف ضعي اللحمة في ورق الزبدة، ومن ثم اتركيها في مكان جيد للتهوية ليوم كامل.

- أحضري وعاء وضعي به الملح الخشن في اليوم التالي.

- في الخطوة التالية، قومي بإزالة اللحمة من ورق الزبدة، ثم امسحيها بالملح الخشن حتى يصل إلى جميع جوانبها.

- لفيها مرة أخرى في ورق الزبدة.

- يعد وضعها في ورق الزبدة، ضعي اللحمة في وعاء، ثم اضغطي عليها بأي ثقل.

- اتركيها على هذا الوضع لمدة يوم آخر، وفي اليوم التالي تخلصي من الملح المتواجد في اللحم.

- اطحني جميع البهارات في الكبة وأضيفي الثوم المفروم حتى تتجانس المكونات.

- أضيفي الماء على الخليط حتى يصبح مثل العجين.

- تبلي اللحم بالتوابل بكل الجوانب.

- علقي اللحمة في مكان جيد للتهوية لمدة 10 أيام، حتى تصبح البسطرمة جاهزة.