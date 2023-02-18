أحدث إطلالة لـ إليسا تتخطى ربع مليون جنيه «صور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا، خلال آخر حفلاتها ضمن فعاليات مهرجان «فبراير الكويت»، وذلك بمشاركة الفنان الكبير عبد الله الرويشد، إذ قدم الثنائي باقة من أجمل الأغنيات وسط تفاعل الجمهور.

وروج الفنان عبد الله الرويشد للحفل، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشر عدة فيديوهات له أثناء التحضير للحفل.

تألق إليسا بحفل الكويت

وتألقت الفنانة اللبنانية إليسا بفستان أنيق ومميز، من خامة السيكوين مميز بألوانه المتداخلة واللامعة، طويل، وله حزام من الجلد عند الخصر، وفتحة من الأعلى، من توقيع مصمم الأزياء العالمي، لبناني الجنسية إيلي صعب.

كما تألقت بالشعر الويفي المنسدل، والمكياج اللامع السموكي، متخلية عن ارتداء الإكسسوارات.

سعر فستان إليسا بحفل الكويت

ويصل سعر الفستان بحسب الموقع الرسمي لبيعه، إلى 8600 دولار، وهو ما يتخطى 260 ألف جنيه مصري، ووصل بعد الخصم إلى 4300 دولار أمريكي.

تعافي إليسا

الجدير بالذكر أن الفنانة إليسا، أعلنت الشهر الماضي، تعافيها تمامًا، وعودتها إلى نشاطها الفني بعد غياب لفترة قصيرة بسبب عملية جراحية في اليد.

إليسا تطلق حملة لمحاربة سرطان الثدي

وتحرص الفنانة إليسا من حين لآخر على تقديم المبادرات لمواجهة سرطان الثدي، في شهر أكتوبر الخاص بالتوعية منه.

وأطلقت إليسا في العام الماضي، حملة بعنوان «سوا منحارب سرطان الثدي»، بالتعاون مع المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية، وعدد من المنظمات بالعاصمة بيروت، والتي لاقت الحملة أفعال وإشادات واسعة منذ طرحها.