اكتشاف جديد لعلاج أمراض القلب لدى الأطفال.. «هيغنيهم عن العمليات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

لم تكن أمراض القلب سوى ضيف ثقيل على الصغار الذين يأتون إلى الحياة بمشاكل صحية في العضلة المسؤولة عن حياتهم، منهم من يعاني في قصور الشريان التاجي ومنهم من يولد بثقوب تتراوح بين البسيطة التي تلتئم سريعاً والمتوسطة والخطيرة التي تتطلب جراحة، لذلك كثرت الأبحاث والدراسات حول العلاج حتى توصل باحثون في جامعة بريستول الإنجليزية لاكتشاف طبي، قد يخلّص الأطفال الذين يعانون من وجود مشكلات في عضلة القلب، وفقاً لموقع «سكاي نيوز»

لاصقة طبية لمرضى القلب من الأطفال تغنيهم عن العمليات

بعد الكثير من الأبحاث توصل باحثون في جامعة بريستول الإنجليزية لاكتشاف يساعد في علاج الأطفال مرضى القلب وهو عبارة عن لاصق طبي خاص يحتوي على خلايا جذعية، وعند الانتهاء من التجارب ستوفر اللاصقة على الأطفال مخاطر الخضوع لعمليات جراحية متكررة في القلب.

تمكن الباحثون بمساعدة تمويل مؤسسة القلب البريطانية من تطوير «لاصقات الخلايا الجذعية» والتي ستغير الطريقة التي يعالج بها الجراحون الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية، بحيث لا يحتاجون إلى العديد من عمليات القلب المفتوح.

قال الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال وحديثى الولادة بالقصر العيني جامعة القاهرة لـ«هن»:« الاكتشاف لسه تحت التجارب حتى الآن وأتمنى يساعد الأطفال في المستقبل، أما عن إمكانية توفير اللاصق بحيث يكون في متناول مثلا الأسر البسيطة اللي مبتبقاش قادرة تعمل العمليات لأطفالها فأنا لسه معنديش تفاصيل أكتر عنه».

مشاكل القلب عند الأطفال

تعد عيوب القلب أكثر أنواع التشوهات انتشاراً، من بين المشاكل التي تحدث قبل ولادة الطفل، تضم هذه العيوب الخلقية مجموعة من الأمراض منها صمامات قلب الطفل والأوعية الدموية الرئيسية داخل القلب وحوله، أما عن العلاج يتمكن جراحو القلب من إجراء جراحة القلب المفتوح لإصلاح المشكلة مؤقتًا، ولكن المواد المستخدمة لا يمكن أن تنمو مع الطفل، ويتم رفضها من قبل جهازه المناعي، لذلك يحتاج الصغير لإعادة العملية بعد فترة من الزمن.

أما مع وجود اللاصقات التي سيتم الاعتماد عليها بعد انتهاء التجارب والتأكد من فعاليتها، ستتمكن الخلايا الجذعية من إصلاح التشوهات، ذلك لأنها مصممة ليتم اندماجها مع عضلة القلب، ثم تعمل على إصلاح أنسجة القلب دون أن يرفضها جسم الطفل، لذلك وصفها الباحثون أنها معجزة طبية.