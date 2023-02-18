أشهر أكلات المصريين في موسم الإسراء والمعراج.. «اعرفي الوجبات الاقتصادية واعمليها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشتهر ليلة الإسراء والمعراج بين عامة الشعب المصري خاصة الريف بأنها ليلة موسم مقدسة يطهون فيها الأكلات الرسمية والشعبية في آن واحد وهي المحشي واللحوم، أو المكرونة والدجاج أو البط، وعلى الرغم من أن الكثير لم يعد يتبع ذلك التقليد، إلا أن الريف تحديداً لا يزال يتتبع النمط القديم وفقاً لحديث واحدة من الجدات في إحدى قرى محافظة الدقهلية تسمى أمينة، التي تحدثت لـ«هن» عن أبرز الأكلات التي يطهيها الكبار في يوم الإسراء والمعراج.

أكلات المصريين في الإسراء والمعراج

قالت الجدة في حديثها إن الأكلات المحببة للمصريين في يوم الإسراء والمعراج وللريف بشكل خاص تتمثل في اللحوم والمكرونة، أو المحشي والدجاج: «أشهر الأكلات اللي كنا بنعملها في الموسم زمان كانت العصيدة، الكسكسي، الكشك، المحشي واللحمة».

واستكملت الجدة حديثها: «مش كل الأكلات دي بتتعمل في يوم واحد لكن المقتدر كان بيعمل اللحمة والمحشي، أو مكرونة وفراخ، الناس البسيطة كانوا بيعملوا أكلات زي الكشك والعصيدة أو الكسكسي ولحد دلوقتي قليل لما بنعملها».

طريقة تحضير العصيدة الفلاحي

تعد العصيدة الفلاحي من الوجبات الشهيرة في موسم رجب أو يوم الإسراء والمعراج، وهي من الوجبات الاقتصادية التي لا تحتاج لمكونات كثيرة، ومقاديرها كالآتي:

2 كوب ماء

كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة عسل اسود

معلقة صغيرة سمن ويفضل بلدي أو زبد

طريقة تحضير العصيدة

في إناء متوسط ضعي الدقيق مع الماء ويتم التقليب علي البارد، ثم بعد ذلك ضعي الإناء على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك الخليط و ينضج، وبعد حوالي 5 دقائق ارفعيها من على النار، ثم في منتصف الخليط وهو ساخن وسعي مكان لوضع العسل الأسود و الزبد، و تقدم ساخنة .

طريقة عمل الكشك الفلاحي

¼ كيلو كرات كشك

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة. 2

فص ثوم مفروم.

2 كوب مرقة دجاج.

2 كوب لبن رائب.

ملعقة كبيرة سمن، في درجة حرارة الغرفة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الكشك

انقعي كرات الكشك في الماء لمدة ساعة، ثم صفيها من الماء، وافركيها بين يديكِ حتى تتفتت.

حمري شرائح البصل في زيت غزير وساخن، حتى يُصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

على نار متوسطة، ذوّبي السمن، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

بعد ذلك أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الكشك والمرق وقلبي حتى يصبح الخليط سميكاً.

في الخطوة التالية أضيفي اللبن والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى يغلي، ثم بعد ذلك أضيفي جزءًا من البصل المحمر، وملعقتين من الزيت الخاص به وقلبي جيدًا، وأخيراً ضعيه في أطباق التقديم، وزينيه بالبصل المحمر.