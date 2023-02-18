موعد عيد الأم 2023.. إليك كلمات ورسائل للتهنئة

القاهرة - سمر حسين - ماما

يبحث الكثير من الرواد عن موعد عيد الأم 2023 إذ يبدأون بالتحضير من الآن لشراء الهدايا المناسبة، أو تنظيم الاحتفالات المختلفة للاحتفال بالأمهات خلال هذا اليوم المميز، الذي عُرف بيوم الاحتفال بالأم منذ سنوات.

موعد عيد الأم 2023

موعد عيد الأم 2023 سيكون يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 في مصر، باعتباره من أهم المناسبات الاجتماعية المقبلة.

موعد عيد الأم 2023 في مصر

وتم اختيار يوم 21 مارس للاحتفال بعيد الأم في مصر، وفقًا لما وضعه الصحفي الراحل علي أمين وشقيقه مصطفى أمين، بعد أن دعا الأول بتخصيص يوم للاحتفال بالأم داخل المقال الخاص به «فكرة» في 9 ديسمبر 1955.

ولم يتوقف الأمر على تخصيص يوم واحد فقط، إذ اتجهت الدولة لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، عام 1991، تزامنا مع يوم عيد الأم، وفي عام 2010، قررت وزارة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة من أجل اختيار المرشحين في مسابقة عيد الأسرة الذين تتوافر فيهم الشروط.

ومع قدوم عام 2015، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم الأمهات المثاليات، وقرر منحهن وسام الكمال من الطبقة الثانية ومبالغ مالية، إذ بات احتفال مستمر حتى الآن.

موعد عيد الأم 2023

وإليكَ عدة عبارات يمكن تدوينها على هدية عيد الأم التي تقدمينها لوالدتك، بحسب ما عرضه موقع «ideas» العالمي.

- «أنتِ أمي، ولك مكانة خاصة في قلبي لا تساوي مكانة أي شخص آخر».

- «شكرا لوجودك هنا كل يوم، بالحب الذي أحتاجه».

- «أدرك أنني لا أشعر بالامتنان لكِ فقط، ولكن بالتقدير أيضًا.

- «أنا فخور بكوني ابنك».

- «آسف إذا كنت دفعتك للغضب في بعض الأحيان».

- «أمي لقد ضحيتي حتى أتمكن من الوقوف صامدًا، أريدك أن تعرف أنني أرى ذلك».