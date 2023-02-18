شاهد ملكة جمال الأناقة 2023.. توافرت فيها كل الشروط

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

نجحت المتسابقة بسنت علي محمود، في الفوز بلقب ملكة جمال الأناقة Miss Elegant لعام 2023 في النسخة الثامنة من المسابقة، وذلك في الحفل الذي أقيم مساء أمس، تحت رعاية وزارة الثقافة.

حفل ملكة جمال الأناقة Miss Elegant

بدأ الحفل، الذي أُقيم مساء أمس، الجمعة، بتكريم الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي كأيقونة للجمال والأناقة بالسينما المصرية لعام 2023، وحضر التكريم الدكتور سامي أزاد، زوج غادة نافع نجلة الراحلة ماجدة، الذي استلم الدرع.

كواليس حفل ملكة جمال الأناقة Miss Elegant

وعقب العديد من التحديات والمسابقات، خلال الفترات الماضية، فازت بسنت علي، بلقب ملكة جمال الأناقة Miss Elegant لعام 2023، بعد تفوقها على 15 فتاة أخرى، بينما توجت 4 فتيات أخريات بلقب الوصيفات، خلال التصفيات النهائية للمسابقة.

وبحسب ما ذكره محمود نجاح، رئيس المسابقة لـ«هُن» تقدم للمسابقة ما يقرب من 1000 فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم اختيار أكثر من 600 فتاة للتصفيات التي استغرقت وقتا طويلا، وانتهت بتأهل 15 فتاة في النهاية تنافسن على اللقب التي حصدته «بسنت».

وحضر الحفل المذيعة نور الصواف، وميرا سامي، كما حضرت الفنانة صفاء جلال والفنانة ألفت عمر، ومصممة الأزياء سمر مسعد، وغيرهم من نجوم الموضة والمجتمع.

شروط مسابقة ملكة جمال الأناقة Miss Elegant

- لا يقل الطول عن 165 مترا.

- أن يكون الوزن مناسبا للطول وفقًا للمعايير الدولية.

- لا يقل السن عن 17 ولا يزيد عن 28 عاما.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اللباقة.

- أن يكون للفتيات المشاركة هدف يفيد الترويج السياحي لمصر، ومشارع خدمية للمجتمع.