طريقة عمل البطاطس البيوريه في خطوات سهلة.. مناسبة لوجبات أطفالك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البطاطس البيوريه، واحدة من الوصفات التي تحرص على إعدادها العديد من الأمهات خاصة لأطفالهن، وذلك لسرعة إعدادها وإمكانية تحضيرها بأشهى الطرق والأفكار، إلى جانب سهولة دمجها مع العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الطفل للنمو، كما أنها سهلة المضغ للصغار خاصة في مراحلهم العمرية الأولى.

ويمكنك القيام بطريقة عمل البطاطس البيوريه، في خطوات بسيطة وسهلة، حيث يسهل تقديمها كوجبة للإفطار أو العشاء لأطفالك.

طريقة عمل البطاطس البيوريه

وخلال السطور الآتية، نقدم لكِ طريقة عمل البطاطس البيوريه، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• المقادير:

مكعبات من البطاطس.

فلفل حار حسب رغبتك.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

كزبرة خضراء.

كريمة لباني.

زبدة.

كمون.

خطوات تحضير البطاطس البيوريه

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل البطاطس البيوريه، بسلق مكعبات البطاطس في الماء والملح، داخل وعاء على النار.

- اهرسي البطاطس من خلال شوكة، أو هراسة.

- في الخطوة التالية، تضاف الكريمة اللبناني إلى البطاطس.

- ضيفي إليهما الكمون والملح والفلفل الحار والأسود، مع الكزبرة الخضراء.

- يوضع الخليط في وعاء التقديم، وبالهناء والشفاء.

طريق عمل البطاطس البيوريه باللحم المفروم

• المقادير:

بطاطس.

مشروم حسب رغبتك.

قشطة.

فلفل رومي.

ربع كيلو لحمة مفروم.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.

بصلة مفرومة.

نصف كوب من الجبنة الموزاريلا.

ملح وفلفل أسود.

خطوات تحضير البطاطس البيوريه باللحم المفروم

- اسلقي البطاطس في وعاء على النار به ماء وملح.

- فيما بعد اهرسيها باستخدام شوكة أو هراسة.

- في الخطوة التالية، تضاف القشطة على البطاطس مع الملح، ثم توضع في صينية داخل الفرن.

- حمري البصل مع الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر لهما.

- ضيفي اللحمة المفرومة عليهما، مع التوابل، والصويا الصوص والكاتشب.

- افردي البطاطس مع رش الجبن المختلفة عليها.