5 نصائح مهمة لتخفيف أعباء تحضيرات حفل الزفاف.. السر في «الجهود الذاتية»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

التقليل من النفقات الخاصة بتكاليف الزواج، أمر يسعى إليه العديد من الأشخاص، مع الحرص على ترتيب ما يحتاجه العروسان كافة من أفكار تجميلية لهذا اليوم المميز، لذلك، قدم عدد من خبراء الديكور، مجموعة من النصائح للعرائس، التي يمكن من خلالها توفير نفقات تحضيرات يوم الزفاف بشكل جيد، وفي الوقت ذاته الاستمتاع بتفاصيل اليوم.

نصائح للتقليل من نفقات حفل الزفاف

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يمكن خفض تكلفة حفلات الزفاف مع الاحتفاظ بجمبع الأفكار والطقوس الأساسية لهذا اليوم، من خلال بعض النصائح التي قدمها مجموعة من خبراء الديكور، بينها:

1- إرسال بطاقات الدعوة الخاصة بالحضور عن طريق صفحات البريد الإلكتروني، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بدلًا من طباعتها، إذ يمكن توفير تكاليف الطباعة.

2- بدلاً من شراء كل شيء جديد، تصفحي عينات المبيعات عبر الإنترنت للحصول سلع أخرى عن طريق الاستئجار.

3- أما عن الديكور الخاص بمكان حفل الزفاف، يمكنك صنع اللافتات والعناصر المزينة للطاولات بسهولة في المنزل، وبدلاً من شراء الأطعمة والحلوى الخاصة بالزفاف، يمكنك صنعها بنفسك ووضعها في أكياس ورقية مربوطة بشريط جذاب.

4- تعتبر الباقات الكبيرة من الزهور الملونة سمة أساسية لمعظم حفلات الزفاف، وبدلًا من شرائها، يمكن تجميع الباقة المناسبة منها من بعض الحدائق التي تسمح بالأمر، ومن ثم وضعها بشكل متناسق مع بعضها البعض.

5- بالطبع، يعد الجزء الأغلى من معظم حفلات الزفاف هو المكان، لذلك فإن الخيار الأكثر توفيرًا هو استضافة حفل استقبال في منزل العائلة الخاص بأسرتك أو أسرة زوجك