أزمة صحية مميتة تحول سيدة بريطانية لـ«سوبر مسعف».. أنقذت حياة زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحولت حياتها 180 درجة وانقلبت رأسًا على عقب، بعد أن رأت زوجها وهو يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، بينما كانت تقف مكتفة الأيدي غير قادرة على إنقاذه، حتى طلبت الإسعاف التي لحقته في اللحظات الأخيرة، ونجحت في مساعدته، لتتخذ قرارًا مصيريًا ساهم في نجاة زوجها من الموت المحقق بعد أن تعرض لأزمات صحية.

أزمة صحية مفاجئة للزوج

وعكة صحية مفاجئة، تعرض لها زوج سيدة بريطانية تدعى «نيكي لاك»، قبل سنوات قليلة، إذ شعر أنه غير قادر على التنفس وغاب عن الوعي لدقائق، وهو ما جعل أسرته تشعر بالذعر شديد نتيجة رؤيتها له وهو في تلك الحالة.

وقفت الزوجة عاجزة أمام حالة زوجها الذي يدعى «مايكل»، وسرعان ما طلبت الإسعاف لإنقاذه، وبالفعل تم نقله إلى أحد المستشفيات التي نجحت في إنقاذه، وأخبرها الأطباء حينها، أن زوجها تعرض لأزمة قلبية حادة كادت تودي بحياته إن لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

قرار مصيري من الزوجة لإسعاف زوجها

بعد إنقاذ زوجها، سرعان ما قررت «لاك» الحصول على كورسات تدريبية وتأهيلية خاصة بإسعاف المرضى والمصابين، وذلك لشعورها بالخوف جراء تعرض زوجها لتلك الأزمة مجددًا، وعدم تمكنها من إنقاذه مرة أخرى.

وقالت الزوجة في تصريحاتها لصحيفة «مترو» البريطانية: «كل شيء تغير بين عشية وضحاها، لم أنم طوال الليل لمدة 9 أشهر، درست طرق التعامل كافة مع الإصابات والوعكات الصحية المختلفة، وأيضًا كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وأضافت: «أشعر أن ما حدث لمايكل قد ساعدني حقًا في الاستعداد عاطفيًا وعمليًا عند حدوث النوبات القلبية».

وبالفعل وبعد مرور فترة من الأزمة الأولى، تعرض الزوج لوعكة أخرى، وحينها نجحت زوجته في إسعافه داخل المنزل، وهو ما سبب لها شعورًا كبيرًا بالفخر.