إطلالة الفنانة أحلام الشامسي تخطف الأنظار ومجوهراتها تثير الجدل

خطفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الأنظار إليها بإطلالتها في حفلها الأخير المقام على مسرح أبو بكر سالم والذي حمل عنوان الليلة الماسية ضمن فعاليات موسم الرياض.

أحلام الشامسي تخطف الأنظار بإطلالتها

وجاءت إطلالة أحلام باللون العاجي من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران من مجموعة شتاء وخريف 2013 حيث اختارت فستان العروس واستغنت عن الطرحة وظهرت مرتدية Cape، ووضعت بطانة للفستان بالكامل لأن التصميم الأصلي كان شفافاً.

وكان الأكثر لفتاً للانتباه في إطلالة أحلام الإماراتية هي الإكسسوارات والمجوهرات التي اعتمدت عليها ومن بينها الحلق الكبير الذي ظهرت به في الحفل على شكل ثريا Chandelier Earrings والتي على الأغلب تكون مصنوعة من مستويات متعدّدة متّسمة بتفاصيل متدلّية من الكريستال، والخرز والأحجار الكريمة.

إطلالة أحلام الشامسي تخطف الأنظار ومجوهراتها تثير الجدل

ولم يكن حلق أحلام الشامسي مثبتاً في الأذن لكنه مثبت بتاج رفيع وضع على رأسها لتتمكن من حمله دون أن بشكل خطراً على أذنها، وتجاوز طوله 15 سنتيمتراً ومرصعاً بالكريستالات، من تصميم نيكولا جبران أيضا.

وكانت الممثلة اللبنانية سينتيا صيام ظهرت بنفس الإكسسوار على غلاف مجلة Harper"s Bazaar من قبل.

إطلالة أحلام الشامسي تخطف الأنظار ومجوهراتها تثير الجدل

وسحرت أحلام الأنظار في الحفل بدخولها الفخم الملكي، وفي خلفها غرافيك على شكل جوهرة ماسية، وتصدر هاشتاغ الليلة الماسية تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر في عدد من الدول العربية.

تفاعل الجمهور مع ليلة أحلام الماسية وإطلالتها

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حفل أحلام الشامسي وإطلالتها في ليلتها الماسية التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وقدمت أحلام باقة من أروع أغانيها حيث بدأت الحفل بمجموعة من الأغاني التراثية حتى وصلت إلى ألبومها الغنائي الأخير فدوة عيونك وقدمت منه مجموعة من الأغاني.

وكان لأغنية مثير وقع خاص على الجمهور حتى وصل الأمر إلى ممازحة الفنانة الإماراتية لهم قائلة: "نيتها عندما كان عمري 8 سنوات والآن عمري 29 سنة"، غير أنها قصدت أنه مرّ على الأغنية 28 عاما على طرحها لها، وهذه الأغنية لها ذكريات كثيرة لدى كافة الجمهور العربي.

إطلالة أحلام الشامسي تخطف الأنظار ومجوهراتها تثير الجدل

وعبرت أحلام الشامسي عن سعادتها بعد الانتهاء من الحفل، وكتبت على تويتر مع صورة لإطلالتها قائلة: "أكثر من أول أحبكم..الله على الجمهور"، وتابعت: "إطلالتي في الليلة الماسية"، والذي وقعها نيكولا جبران حيث شارك في الستوريهات صورة لأحلام خلال غنائها على المسرح.

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