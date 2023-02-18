القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع مهم يحمل اكثر من مسألة تجعلك تركض في كل الاتجاهات حتى تنهي اعمالك بطريقة صحيحة البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في السرطان فتكافأك الحظوظ وتعطيك الكثير من الفرص والاخبار الممتازة فتنطلق بإشراق كبير فتحصد ما زرعت وتحقّق بعض الاحلام تتابع الايجابيات مع دخول القمر الى الاسد الناري الصديق يومي الاحد والاثنين فتعيش اياما كريمة وواعدة بالنجاح تتم فيها الكثير من الامور المهمة ويكون نجمك عاليا
عاطفياً: من الضروري ان تصارح الشريك بمشاعرك ولا تبقى غارقا في بحر من الاحلام في هذا الاسبوع المعاكس عائليا وعاطفيا مع وجود كوكب الزهرة مربع مع برجك من الحوت ما يسبب لك الازعاج والاحراج لذلك لا تطلب المستحيل كن متعقلا فالظروف معقدة وصعبة للعازب تجنب الكلام المتسرع وانتبه للتراجع في العلاقة ولا تسمح لكبريائك بالتأثير سلبا على على حياتك العاطفية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج القوس من السبت 18 شباط إلى السبت 25 شباط 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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