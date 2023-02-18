القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: يكون الحظ حليفك في بداية هذا الاسبوع المهم جدا مع وجود القمر في السرطان يوم السبت الذي ينور لك الطريق ويزودك بالحكمة والعقلانية ويجعل الواقع مناسبا ومتناغما مع تطلعاتك يوم واعد يقدم لك الحماسة والتقدم والامل لكن بالرغم من الاجواء الايجابية من الافضل ان تعيد النظر في بعض المسائل المهنية يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الاسد برج الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الدلو البرج المواجه لبرجك
عاطفياً: تخيم الرومنسية على اجوائك مع وجود كوكب الحب في برج الحوت المائي الذي يزيد من سحرك وجاذبيتك فتخطف الانظار والقلوب وتحتفل مع طوالع فلكية مناسبة جدا وتتصرف بليونة ونعومة ورومانسية كبيرة وتبرز في معظم الاحتفالات والدعوات الاجتماعية. للعازب قد تعرف لقاء مهمًّا فانت قادرًا على قلب حياتك العاطفية رأسًا على عقب بسبب افكارك وعواطفك الدافئة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العقرب من السبت 18 شباط إلى السبت 25 شباط 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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