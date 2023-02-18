توقعات مولود برج السرطان من السبت 18 شباط إلى السبت 25 شباط 2023

مهنيا:ً لا شك انه اسبوع التغييرات الجذرية والمفاجآت التي تجعلك من الابراج الاكثر حظا مع وجود القمر في برجك يوم السبت فيبتسم لك الحظ وتصادف من يستطيع ان يساعدك ويساندك في كافة اعمالك وقد تنجز عملا صعبا وتحقق بعض طموحاتك يوم جيد جدا يحمل احتفالات متنوعة حركة ونشاط طاقة كبيرة وافكار ذكية تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى الاسد يومي الاحد والاثنين اي الى البيت الثاني بيت المال فتتقدم بشكل ايجابي جدا على صعيد شخصي اجتماعي وعائلي

عاطفياً: تبدأ الاسبوع مع فرح وسعادة ما يجعلك تلتقي مع الشريك حول نقاط مشتركة جديدة. إنها فترة مناسبة جداً لإعادة اللحمة الى الروابط والمصالحة بحيث يشكل كوكب الزهرة من برج الحوت المائي الصديق طالعا مهما مع برجك فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك