توقعات مولود برج الحمل من السبت 18 شباط إلى السبت 25 شباط 2023

مهنياً: تطل على اسبوع جيد وشعور بالامتنان للقدر اذ انك تشعر بالامال وتاتي الطاقة الفلكية لكي تطمن بالك وتؤازرك بالرغم من وجود الزهرة في الحوت ووجود عطارد في الجدي والقمر في السرطان يوم السبت الذي يحمل مشاكل متعددة الا انك سوف تعيش ايام جيدة على انغام التاثيرات الرائعة المسيطرة من القمر في الاسد يومي الاحد والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الدلو فتتلون حياتك بالسعادة والمكاسب المعنوية والمالية

عاطفياً: تعيش مناخًا دقيقًا ومتقلّبًا بين الصفاء والزعل فتشعر انك تغرق في وحول امور شخصية وعائلية مع وجود كوكب الزهرة في الحوت الذي يعاكس برجك ويحرك بعض المشاكل الشخصية والعاطفية من الضروري ان تحتضن المتطلبات والواجبات وان تنتبه من مزاجيتك وحساسيتك المفرطة للعازب, حاول ان تشرح وجهة نظرك بهدوء ودبلوماسية ومن الضروري معالجة الأمر بواقعية وحكمة