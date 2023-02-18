دراسة تكشف أغرب طرق تناول البطاطس المقلية.. «الأكلة الأكثر شيوعا»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد البطاطس بمختلف وصفاتها، واحدة من أكثر الوجبات الشهية الأكثر شيوعًا على مستوى العالم، وهو ما يجعل الإقبال عليها كبيرًا، حسب ما كشفته دراسة جديدة، موضحة أنه هناك بعض الطرق الغريبة التي يتم من خلالها أكل البطاطس من قبل العديد من الأشخاص.

تفاصيل الدراسة الجديدة

ووفق ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، شملت الدراسة إجراء عدد من الأبحاث على 2000 شخص، نحو كيفية تناولهم لرقائق البطاطس، التي تم وصفها أنها الأكلة الأكثر شيوعًا عالميًا، وتوصلت النتائج إلى أن نحو 69% من الأشخاص، لديهم أساليب غير تقليدية عند أكل شرائح البطاطس، لكن كان هناك نحو 71 في المائة، يعتقدون أنه يجب تناولها بطريقة معينة لجعل مذاقها أفضل.

وكشفت إحدى خبيرات التغذية، أن المئات من الأشخاص يحرصون بصورة شهرية، على تناول رقائق البطاطس بصور مختلفة وشهية تختلف من شخص لآخر.

أغرب طرق تناول رقائق البطاطس

وكشفت الدراسة، أغرب الطرق التي يتم من خلالها تناول شرائح البطاطس المقلية، فمن أبرزها، غمسها في شوكولاتة النوتيلا، وكذلك الشاي المخفوق بالحليب، وهو ما يعتبره آخرون بأنه أمر غير لائق أو مستحب لأكل ذلك الطعام المفضل.