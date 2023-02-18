لحظة مؤثرة لأب تركي يحتضن رضيعته للمرة الأولى.. «قضى 261 ساعة تحت الأنقاض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتوالى المشاهد المؤثرة في الواقعة المأساوية لزلزال تركيا وسوريا المدمر، التي ما زالت تثير الحزن في نفوس جميع سكان العالم، بسبب الأوضاع المبكية التي يعشيها سكان هاتين الدولتين ووفاة آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ومؤخرًا، تم تداول مقطع فيديو لأب وهو يحتضن رضيعته للمرة الأولى، بعد مرور 11 يومًا من الفاجعة.

إنقاذ الأب من تحت الأنقاض

ووفق ما ذكرت «العربية»، تم إنقاذ أب تركي يدعى مصطفى أفجي، حيًا من تحت الأنقاض، بعد مرور 261 ساعة قضاها أسفل ركام منزله، بمحافظة هاتاي الواقعة جنوب البلاد، وسط شعور من اليأس الذي أحبطه للخروج من مكانه المظلم.

ومع المحاولات المكثفة لفرق الإنقاذ، للوصول إلى أماكن الضحايا أسفل الأنقاض، توصولا إلى الأب وأخرجوه من تحت الركام، بعد أن قضى 11 يومًا في الظلام الدامس.

احتضان الأب لرضيعته

وما أن تم إنقاذ الأب «أفجي»، جرى نقله لتلقي العلاج داخل أحد المستشفيات، حتى جمعه لقاءً مؤثرًا بزوجته ورضيعته، التي احتضنها لأول مرة منذ أن وقعت كارثة الزلزال المدمر في الشمال السوري والجنوب التركي.

وخلال الفيديو، ظهر الأب وهو يحمل رضيعته بشكل مؤثر، ويبكي لرؤيته لها بعد مرور تلك الأيام التي قضاها بمفرده.