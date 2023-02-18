معلومات عن خطيبة المطرب أحمد ثروت بعد رسالته المؤثرة لها من المستشفى «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة بألف معنى ورسالة مؤثرة، وجهها المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، لخطيبته، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وذلك لدعمها الكامل له في أثناء تعرضه للوعكة الصحية الأخيرة.

تفاصيل رسالة أحمد ثروت لخطيبته

ونشر المخرج أحمد ثروت، صورة لخطيبته وهي تسند رأسها على سريره وتمسك بيده، وذلك في أثناء مساندتها له في وعكته الصحية، ووجه لها رسالة قائلًا: «أفضل قضاء أوقات سيئة معك عن الأوقات الجيدة مع شخص آخر، أفضل أن أكون بجانبك في العاصفة على أن أكون آمنًا ودافئًا بمفردي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول».

وما أن نشر الفنان أحمد ثروت رسالته المؤثرة لخطيبته، سرعان ما تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن من هي خطيبة المخرج أحمد ثروت؟

معلومات عن خطيبة أحمد ثروت

وخلال السطور الآتية، نستعرض أبرز المعلومات عن خطيبة المخرج أحمد ثروت، وذلك وفق حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- تدعى لمى الشبراوي.

- تبلغ من العمر 25 عامًا.

- إحدى لاعبات كرة اليد النسائية المصرية.

- يتابعها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، 354 شخصًا.

- تحتفظ بخصوصية الحساب الخاص بها على منصة «انستجرام».

- ظهرت في العديد من المناسبات المختلفة مع خطيبها المخرج أحمد ثروت، إذ تحرص على دعمه دائمًا.