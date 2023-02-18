3 وصفات اقتصادية على طريقة الشيف نادية السيد.. «مش هتحتاري في الأكل تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث بعض النساء عن الوصفات الاقتصادية التي يمكن تجهيزها بسهولة وبدون المكونات التي قد تكلفها الكثير من الأموال، لذلك تقدم الشيف نادية السيد مجموعة من الوصفات سريعة واقتصادية وتشمل كفتة الفراخ، فطائر الخميرة الاقتصادية، وقلايه الطماطم الشامية، وهم وصفات يمكن تحضيرها بسهولة أينما كنتِ.

طريقة عمل كفتة الفراخ نادية السيد

قبل تحضير كفته الفراخ الاقتصادية يجب مراعاة الآتي:

اولا استبدلي تحمير الكفتة في الزيت بشويها في الفرن لتوفيره.

يمكنك استبدال البانية أو الصدور بشراء الشاورما وفرمها جيدا في الكبة ستكون أوفر لك وتعطي طعم مميز.

يمكنكِ الاستغناء عن العديد من البهارات منها جوز الطيب، واستبدالها ببهارات الفراخ.

المكونات:

نصف كيلو من الفراخ البانية أو الشاورما

كوب من البقسماط

بصل دون ماء مصفى جيدا

بيضة كبيرة

ملعقة من بهارات الفراخ

ملعقة من الملح صغيرة

نصف ملعقة من الكمون

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير:

لعمل كفتة الفراخ الاقتصادية أولا ضعي الدجاج المفروم في الإناء مع البصل المفروم وأيضا البهارات والفلفل الأسود والكمون والملح، ثم تبليها واعجني جيداً.

ضعي كوب من البقسماط على كفتة الفراخ واخلطيهم، وبعد ذلك ضعي البيض على كفتة الفراخ مع استمرار خلطهم، بعد ذلك توضع الكفتة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

أدهني الصينية بالزيت ثم ضعي فيها الكفتة على هيئة كور أو أصابع حسب رغبة الأسرة، وأخيرا تدخل صينية كفتة الفراخ في الفرن على درجة حرارة 180 درجة إلى أن تنضج وعادة ما تأخذ وقت يصل إلى نصف ساعة في التسوية.

2- طريقة تحضير قلاية الطماطم

المكونات:

3 طماطم

2 فص ثوم

واحد فلفل حار كبير«اختيارى»

ربع كوب زيت زيت زيتون

ملح وفلفل

طريقة التحضير:

في مقلاة متوسطة ضعي زيت الزيتون ثم ضعي فيها فصوص الثوم المقطعة شرائح وقلبيه حتى يأخذ لون احمر بسيط او يدبل وتظهر رائحته.

ضيفي للثوم الفلفل الحار أو البارد حسب الرغبة، يمكنك الاستغناء عنه لكنه يضيف الطعم والرائحة المميزين للوصفة، بعد ما تقلبيها مرة واحدة صيفي الطماطم للمكونات السابقة.

ضيفي إليها الملح والفلفل ثم قلبيها وغطي عليها على واتركيها على نار بين المتوسطة والهادئة لمدة ربع ساعة ثم قدميها بعدما تأخذ شكل الصلصة.

مكونات فطائر الخميرة الاقتصادية:

3 ونصف كوب دقيق 450 جراما

كوب ونصف حليب دافئ 380 ملي

كوب ونصف ماء دافئ350 ملي

بيضتين فى حراره الغرفه

ملعقه كبيره سكر

ملعقه كبيره خميره

الخضار:

فلفل الوان

بصله متوسطه

2 بصل اخضر

1 بطاطس مبشوره

حزمه بقدونس

كوب جبنه اى نوع

ملح -فلفل أى نوع بهارات محبب

طريقة التحضير:

لعمل فطائر الخميرة الاقتصادية، في بولة أو إناء ضعي فيها بيضتين في درجة حرارة الغرفة، واضربيه بالمضرب اليدوي مرة واحده حتى لا يتكتل داخل العجينه، ثم ضيفي له كوب ونصف من الماء الدافئ، كوب ونصف من الحليب الدافئ مع التقليب.

بعد ذلك ضيفي للخليط السابق ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو الطبيعية، نصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم بعد تقليب المكونات السابقة ضعي 3 أكواب ونصف من الدقيق ثم تترك العجينة السائلة نوعاً ما حتى تتخمر

قطعي الخضار وهو فلفل رومي أخضر، أصفر، حزمة البقدونس، بصلة متوسطة، بصلتين أخضر، بطاطس مبشورة ثم ضيفيهم العجينه بعد تقليبها مرة أخرى واخلطيهم وضيفي لها جبنة موتزريلا

في مقلاة ساخنة بها زيت على النار ضيفي العجينة على شكل فطائر على نار متوسطة واتركيها من دقيقة إلى 3دقائق، ثم قدميها