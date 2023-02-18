أسباب تدفع برج الجوزاء للخيانة

برج الجوزاء علامة فلكية يمثلها التوأم، يعتبر مواليد برج الجوزاء من أكثر الأبراج القابلة للتغيير، بمعنى أن لدى مواليد هذا البرج القدرة على التكيف مع المواقف المختلفة. يُعرف مواليد برج الجوزاء بذكائهم ومهاراتهم في التواصل مع الآخرين، فغالباً ما يكونون اجتماعيين ويستمتعون بالمشاركة في المحادثات الفكرية، ويرتبط الجوزاء أيضاً بالازدواجية، لذلك غالباً ما يكون لديهم جانبان لشخصياتهم لذا لا يمكن توقع تصرفاتهم، وخلال هذا المقال سنتعرف على برج الجوزاء والخيانة.

برج الجوزاء والخيانة

يعتقد الجميع بأن مولود برج الجوزاء لا يمكنه أن يخون شخصاً وخاصةً المقربين منه، وذلك لأن مواليد هذا البرج يتصفون بالطيبة وشدة الكرم والإخلاص لذلك لا يمكن لأحد أن يتوقع بأن هذا الشخص من برج الجوزاء الذي يثقون به كثيراً يخون أحداً. ولذلك ينصدم الجميع عندما يرون مولود برج الجوزاء خائناً، في الحقيقة مولود هذا البرج لا يمكنه أن يخون إلا عندما يتعرض للألم والأذى الناتج عن تعرضه للخيانة حيث يشعر مولود برج الجوزاء بالانكسار والوحدة لذلك يبحث عن رفيقة وعلاقة جديدة حتى لا يعيش وحيداً. [1]

دوافع برج الجوزاء للخيانة

قد يجد مولود برج الجوزاء أسباباً تدفعه لخيانة الطرف الآخر، وخلال ما يلي سنتعرف على هذه الدوافع:

إن مولود برج الجوزاء يمتلك روح متحررة ويواجه صعوبة في الالتزام بشخص واحد لذلك قد يكون متعدد العلاقات.

غالباً ما يشعر مولود برج الجوزاء بالملل بسرعة ويحتاج إلى الإثارة في حياته لذلك قد يلجأ للخيانة.

يتشتت انتباهه بسهولة فهو يحب أن يتعرف على أشخاص جدد ويعيش تجارب جديدة.

يميل مولود برج الجوزاء إلى الأنانية وقد لا يأخذ في عين الاعتبار مشاعر شريكته عند اتخاذ أي إجراء.

يمكن أن يكون مولود برج الجوزاء غير جدير بالثقة ويمكنه أن يخلف الوعود دون تفسير.

لديه خوف من الالتزام، مما قد يؤدي به إلى الابتعاد أو ترك العلاقة تماماً دون سابق إنذار.

يميل مولود برج الجوزاء إلى المغازلة بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى الخيانة الزوجية إذا لم تكن شريكته حريصة.

قد يدفعه اندفاعه إلى اتخاذ قرارات يندم عليها لاحقاً، مما يؤدي به إلى خيانة ثقة شريكته.

إذا شعر مولود برد الجوزاء بأن حريته مقيدة، فقد يبدأ في البحث عن طرق للهروب من العلاقة تماماً.

يميل مولود برج الجوزاء إلى التملك والغيرة، مما قد يؤجج السلوك غير العقلاني الذي يدفعه إلى التصرف بطريقة تؤذي شريكته كالخيانة.

إذا شعر مولود برج الجوزاء بأنه محاصر أو مخنوق، فقد يفعل شيئاً لتخريب العلاقة على الرغم من علمه أن ذلك سوف يؤذي شريكته في هذه العملية.

إن تردد مولود برج الجوزاء قد يجعله يستسلم للإغراء إذا قدم نفسه في كشخصية جذابة في الوقت أو المكان الخطأ.

قد يجد مولود برج الجوزاء صعوبة في التعبير عن نفسه عاطفياً، مما يدفعه للبحث عن العزاء في مكان آخر عندما تصبح الأمور صعبة في العلاقة وتؤذي شريكته في هذه العملية.

شخصية مولود برج الجوزاء المزدوجة الطبيعية يمكن أن تجعل من الصعب عليه أن يقرر ما يريده حقاً من الحياة والعلاقات، مما يجعل من الصعب عليه البقاء وفياً لأي شخص لفترات طويلة من الزمن.

إذا رأى مولود برج الجوزاء بأنه تعرض للظلم أو تم استغلاله، فقد يدفعه ذلك إلى حافة الهاوية ويجعله ينتقد دون التفكير في عواقب أفعاله أولاً.

طبيعته العميقة قد تجعله غير مخلص بحثاً عن إثارة أكثر مما يتم تقديمه حالياً في حدود العلاقة مع شريكته الحالية.

إذا ظهرت فرصة أفضل تقدم أكثر مما لديه حالياً مع شريكته الحالية، فقد يستفيد منها على الرغم من تأثيرها عليها عاطفياً على المدى الطويل.

نظراً لأن مولود برج الجوزاء مستقل جداً، فقد لا يكون قادراً على التعامل مع العلاقات التقليدية، مما يؤدي به إلى الضلال عما وعد به.

لديه صعوبة في الإغلاق وقد يحاول إيجاد حل في مكان آخر إذا لم تنجح الأمور مع شريكته الحالية.

قد تؤدي حاجته إلى التحفيز المستمر إلى مواقف يحتمل فيها الخيانة، بغض النظر عن مدى اهتمامه بشريكته. [2]

ردة فعل برج الجوزاء عند تعرضه للخيانة

ينكسر مولود برج الجوزاء ويحزن بشدة عندما يتعرض للخيانة من الطرف الآخر، لكنه لا يعبر عن حزنه واستيائه وخيبة الأمل التي يشعر بها ويحاول جاهداً أن يبقى ودوداً لكن ملامح وجهه ونبرة صوته تجعل من الصعب عليه إخفاء الأذى الذي أصابه.

يمكن أن يكون رد فعل الجوزاء على الخيانة مزيجاً من المشاعر التي تتراوح من الأذى إلى الغضب. ستكون نبرة صوته ودودة على الأرجح عندما يتعامل مع الطرف الآخر الذي تأكد من خيانته له.

حتى لو شعر مولود برج الجوزاء بالخيانة وعلى الرغم من محاولته السيطرة على مشاعره إلا أنه يغضب من داخله بشدة، لكنه سيحاول على الأرجح التحكم في عواطفه والبقاء متماسكاً قدر الإمكان.

بينما قد يتساءل مولود برج الجوزاء عن سبب خيانة الطرف الآخر له، لكنه سيحاول أن يظل هادئاً ومتحضراً من أجل الحفاظ على السلام.

قد يحاول مولود برج الجوزاء التحدث مع الطرف الآخر بصراحة في الموقف من أجل التوصل إلى حل، وقد يقوم أيضاً بوضع حدود مع الآخرين ولا يبحث عن شريكة أخرى، ولا يريد أن يعيش تجربة عاطفية مرة أخرى خوفاً من التعرض لمزيد من الأذى.

لكن البعض من مواليد برج الجوزاء الذين تعرضوا للخيانة فإنهم يقون طريقهم من جديد ويكسرون هذا الحاجز ويبحثون عن شركاء جدد يمكنهم الوثوق بهم لكنهم سوف يتذكرون الخيانة التي حصلت معهم ويكونوا حذرين من أي شخص جديد قد يدخلهم حياتهم.

وقد يلجأ بعض مواليد برج الجوزاء إلى التخلي عن العلاقات العاطفية بعد تعرضهم للخيانة والانعماس بحياتهم المهنية حتى ينسوا آلامهم. [3]

تعرفنا خلال هذا المقال على برج الجوزاء والخيانة، يعتبر برج الجوزاء من بين الأبراج الذين يحتاجون مدة طويلة حتى يتعافوا من خيانة شخص ما لهم.

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