«الصحة» تحدد 3 عناصر تحمي طفلك من الأمراض.. بينها البيض

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص للإصابات البالغة والتعرض لبعض الأمراض الناتجة عن نقص فيتامين D، في الجسم منذ الصغر، خاصة الأطفال اللاتي تحرمهن أمهاتهن من التعرض لأشعة الشمس والاستفادة من فيتامين D، ما قد يصيبه ببعض الأمراض فيما بعد.

أهمية فيتامين D للأطفال

وكان الدكتور أحمد أمين استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ، أوضح أهمية فيتامين D للأطفال، من قبل خلال حديثه لـ«هُن»، مؤكدًا إنه من أهم الفيتامينات التي يجب أن تؤخذ للطفل في الأيام الأولى من الولادة، خاصة أنه المسؤول عن النمو السليم لعظامه، وتقوية الأربطة والعضلات، وتنظيم امتصاص الكالسيوم داخل الجسم.

وأضاف «أمين» إن فيتامين D يساعد في التقليل من أدوار البرد التي قد تصيب الطفل

وحذر الاستشاري الأمهات من قلة استخدام فيتامين D للأطفال، وذلك لأنه قد يتسبب في التأخر بالمشي، ولين العظام، وتقوس القدمين.

الصحة تحدد 3 عناصر تحمي طفلك من الأمراض

ومن أشعة الشمس المفيدة لتناول الأطعمة الصحية، أكد الأطباء إن النظام الغذائي الصحي قد يضمن إمداد الجسم بفيتامين D،المتوافر في بعض العناصر بقوة.

وكانت زارة الصحة والسكان، حددت من خلال حسابها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة عناصر لازمة لكي تحمي طفلك من الأمراض، وهي التي تحتوي على فيتامين D، مشيرة إلا إنه على الأمهات الحرص على أن يتناول طفلها أغذية غنية بـ «الأسماك - البيض - الألبان»