نصائح لمريضة السكري قبل الحمل.. استعدي قبلها بـ3 شهور

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعد الإصابة بالسكري أمر مقلق للحوامل، فيجب أن تحرص على الاعتناء بنفسها وأخد الاحتياط قبل أخد قرار حملها، وذلك لتمر في فترة حملها بصحة جيدة، ويولد جنينها بصحة جيدة، وفي السطور القادمة سنوفر لكم أهم الاحتياطات التي يجب اتخاذها.

احتياطات للحامل مريضة السكري

نصح أستاذ طب النسا والتوليد بالقصر العيني، حسام الشنوفي، مريضة السكري أنه يجب اتخاذ بعض الاحتياطات قبل اتخاذ قرار الحمل ومنها الحرص على ضبط معدل السكر بالدماء قبلها بثلاثة أشهر على الأقل، ويكون ذلك عن طريق تحليل السكر التراكمي، فيجب أن يتراوح نسبته بين 6 و7%، وأشار أنه يعد التشخيص خاطئ عندما يقال أن السكر التراكمي يجب أن يكون بين 8 أو 9٪، ويعد هذا التحليل هام للحفاظ على الجنين من خطر إصابته بالتشوهات داخل الرحم في فترة الحمل.

كما أشار إلى أهمية المتابعة مع طبيب النسا الخاص بها، بإتباع نظام علاجي صحي سواء كان أقراص أو حقن، لتجنب العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن تتعرض لها أثناء فترة الحمل والتي يكون أبرزها مضاعفات السكر، فيجب الانتباه لصحتها، كما يجب عليها المتابعة مع طبيب الغدة الذي تتابع معه، للمعرفة إذا كانت بحاجة لتغيير نظام علاجها أو تبديل بعض الأدوية لتتناسب معها في فترة حملها، وأخيرًا إذا كانت تعاني من الوزن الزائد، يجب أن تحرص على إنقاص وزنها ليتناسب معها ويساعدها على الحمل بشكل طبيعي.