أطعمة تسبب غازات لرضيعك.. «اللبن السبب الرئيسي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعد العناية بطفلك في سنواته الأولى من أصعب التحديات التي تمر بها الأمهات، لأنها تكون بحاجة لمعرفة ما يحتاجه من رعاية دون أن يتحدث وكذلك ما يشعر به من آلام، فيجب على الأم الانتباه لحالة طفلها، تجد بعض الأمهات تقلب مزاج طفلها وبكائه بشكل مستمر، وذلك لعدم مقدرته على التعبير عن ما يشعر به، وتجد أن ذلك يكون بسبب امتلاء معدته بالغازات التي تتسبب في إزعاجه وبكائهم الشديد، وتكون ناتجة عن الأطعمة التي يتناولها، وفي السطور القادمة سنوفر لكم أبرز الأطعمة التي تسبب حدث الغازات لطفلك.

أسباب غازات الرضيع

أوضح أستاذ علوم الأغذية، محمد الحوفي، أنه هناك العديد من الأطعمة التي تسبب إصابة طفلك بـ الغازات في معدته، وأبرزها التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، لأنها تتخمر وسط البكتيريا التعفنية التي توجد داخل الأمعاء، فتؤدي إلى تكوين الغازات داخل المعدة، وإذا كان يعاني رضيعك من مشكلة عدم تحمل سكر اللبن، فعند شربه تتكون الغازات لديه، ويكون الحل في هذه الحالة هو فطامه من الرضاعة الطبيعية واستبدالها بتركيبات صناعية خالية من سكر اللبن، كما أن الولاد المبكرة يكون حينها الجهاز الهضمي غير مكتمل، فيجعل رضيعك يعاني من الغازات ويحتاج حينها إلى أخذ تركيبات صناعية من الألبان تتناسب مع حالته.

أسباب الغازات العام الأول

يعد شرب رضيعك للبن كامل الدسم بعد إتمام عامه الأول يتسبب له في حدث الغازات، وكذلك خالي الدسم بعد عامه الثاني أيضًا، كما أن إضافة عسل النحل لتحلية اللبن في الرضعات يسبب حدوث الغازات، ومن ضمن الأسباب الهامة هو عدم نظافة ببرونة رضيعك وتلويثها بتراكم البكتيريا عليها، إذا كان رضيعك يعاني من سوء امتصاص الطعام أو عسر الهضم، فبالتأكيد سيؤدي ذلك إلى تكوين الغازات داخل معدته.