أخطاء تؤثر على البشرة والشعر.. بينها رسم الحنة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكثير من الفتيات يتعرضن لمشاكل وأمراض مختلفة تصيب البشرة والشعر وأماكن متفرقة من الجسم، بسبب الإقدام على بعض الأفعال التي تضر بها ولا تدري خطورتها على مدى البعيد، ما يؤثر على جمالها وأنوثتها، ويحاولن البحث عن الطرق الفعالة التي تساعد على العلاج بأقل وقت ومجهود وآمنة على الجسم أيضا ولا تضر به.

ويُقدم هُن أبرز الأفعال التي تقوم بها الفتيات خلال روتينها اليومي للعناية بالبشرة والشعر والجسم، خلال السطور التالية.

أخطاء تدمر الشعر والبشرة

حدد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمعهد القومي للبحوث، من بعض الأشياء العفوية والتي تسبب مشاكل خطيرة على الجلد، التي تقوم بها بعض الفتيات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمنع حدوث مشاكل صحية تؤثر بالسلب على الجسم بأكمله، والذي حددها في النقاط التالية:

- ترك أثار من الصابون على الجلد بعد الاستحمام نتيجة عدم غسلها بالماء جيدا وخاصة في مناطق الثنايا يسبب التهابان وحساسية موضعية وحكة شديدة.

- يجب عدم تجفيف الماء جيدا بين الأصابع خاصة القدمين مما يسمح بنمو الفطريات والتي تسبب التهابات وتشققات مؤلمة ورائحة كريهة.

- يمنع الاستحمام بصابون يحتوي على مركبات كيماوية مطهرة مما يؤدي لقتل أنواع من البكتيريا المفيدة للجلد وفي الوقت ذاته إعطاء مناعة للبكتيريا الضارةا لمضادات الحيوية بالإضافة للحساسية الجلدية.

- يجب عدم استخدام كريمات فرد الشعر تحت مسمى البروتين أو كراتين أو كولاجين أو بتوكس أو فيلر، حيث تبين أن تلك الكريمات تسبب الاصابة بأنواع من الأمراض السرطانية الخطيرة، كما تدمر الشعر وتسبب سقوطه.

- رسومات الحنة على الجلد تؤدي للإصابة بإلتهابات شديدة ومؤلمة تصل لحد الحروق وتترك أثارا لا يمكن علاجها.