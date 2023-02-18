الامارات | حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء في شما بنت محمد المنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة شما بنت محمد المنصوري، جدة كل من حسين، وجمال بن عبدالله الشعفار، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.