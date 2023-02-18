الامارات | «من لبنان مع الحب».. لحماية البيوت التراثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باستخدام خشب مُعاد تدويره، يقوم رائدا أعمال لبنانيان بإبداع نماذج مصغرة ثلاثية الأبعاد لمنازل تراثية تقليدية في إطار مشروع سمياه (فروم ليبانون ويذ لوف) أو «من لبنان مع الحب» لمحاكاة التراث والثقافة اللبنانية من خلال العمران.

ويستهدف المشروع تذكير الناس بأيام مجد العمارة اللبنانية.

وتقول جنيفر وشقيقها جورج، مؤسسا المشروع، إن هدفهما أن تُستخدم منتجاتهما كقطع ديكور وتذكارات لأشياء «مصنوعة في لبنان» لسكان لبنان والمغتربين والسائحين على السواء.

ويتعاون الشقيقان غفاري مع فنانين محليين وحرفيين ونساء ومؤرخين وفئات ضعيفة بالمجتمع، بجهدهم الخاص للحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسط الانهيار الاقتصادي في لبنان. وتنتشر منازل لبنان القديمة في أنحاء الساحل وعبر الجبال، أروقة بطابق واحد أو اثنين أو ثلاثة بأسطح من القرميد.