الامارات | «بيت الحكمة» يفتح أبواب المعرفة بنصف مليون عنوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُبحِر «بيت الحكمة» في الشارقة بأعضائه وزواره بأكثر من نصف مليون كتاب وعنوان في المعرفة والعلوم الورقية والرقمية، مواصلاً بذلك مهمة إثراء ثقافة الإبداع والابتكار التي استهلها في الإمارة منذ تأسيسه في ديسمبر من عام 2020.

يحتضن هذا الصرح المعماري الاستثنائي ما يربو على 92 ألف مجلد، على رأسها مكرُمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، العام الماضي، التي شملت 12 ألف عنوان، ما بين كتب ومواد نادرة ومنتقاة بعناية عن تاريخ الفن والعمارة العربية والإسلامية، بعضها طبعات حصرية يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام، إلى جانب مكرُمة إضافية أهداها سموه إلى بيت الحكمة أخيراً، تضمنت 646 مؤلفاً مميزاً باللغة الفرنسية، من بينها مؤلفات نادرة.

ويصل عدد العناوين الرقمية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية لأعضاء بيت الحكمة إلى أكثر من 384 ألف كتاب وما يزيد على مليون أطروحة جامعية، بالإضافة إلى أكثر من 34 ألف مجلة ودورية علمية، و56 ألف مقطع فيديو، حيث يتم العمل على تطوير هذه المصادر بصورة مستمرة من أجل تلبية الاحتياجات والتطلعات المتجددة للزوار بمختلف أعمارهم وميولهم المعرفية،

كما يوفر «بيت الحكمة» لقاصديه قاعات متعددة الاستخدامات ومساحات مجهزة بأحدث التقنيات لتنظيم الندوات والحلقات النقاشية وجلسات التدريب وورش العمل.