عادات يفعلها المصريون في ليلة الإسراء والمعراج.. صيام وذكر وإطعام مساكين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ليلة الـ27 من شهر رجب المبارك، يحتفل المسلمون بذكرى الإسراء والمعراج، التي تعتبر واحدة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي يجاول البعض إحياء تلك الليلة المقدسة بالذكر وتلاوة القرآن والعبادات وآخرون يُقدِمون على إعداد بعض الأطعمة، والتي يفضل الصيام بها، اقتداءًا بالنبي المختار، الذي أجاز الصيام نهار ليلة الإسراء والمعراج ولا شيء فيه من البدعة.

طقوس وعادات ليلة الإسراء والمعراج

ويبحث المسلمون عن الطقوس والأمور التي يستحب القيام بها في ليلة الإسراء والمعراج، ويُقدم هُن أبرز العادات التي يفعلها المصريون في هذه المناسبة.

كانت دار الإفتاء المصرية، وضحت كيفية قضاء ليلة الإسراء والمعراج، عبر البوابة الرسمية لهم، على مواقع التواصل، إذ قالت بإنه يستحب إحياؤها بالعبادات والطاعات والذكر، مع إطعام المساكين والمحتاجين وإخراج الصدقات والسعي على قضاء حوائج الناس، مع الإكثار من الاستغفار والذكر في تلك الليلة المباركة.

إعداد وجبات وحلقات ذكر ومديح

كما يحتفل المصريون بليلة الإسراء والمعراج، كل على طريقته الخاصة في محافظات مصر، إذ يحرص البعض على تبادل الزيارات وإعداد الوجبات للمحتاجين، والمشاركة في حلقات الذكر والمديح.

وكان تحدث الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، من الأمور الجائزة شرعا، مستشهدًا بيقول الله تعالى «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ»، مشيرًا إلى إنه يجوز الاحتفال بها سواء بالذكر أو الاستغفار أو إطعام الطعام، أو بالمدائح النبوية أو بالتصدق على الفقراء، وقراءة السيرة النبوية والأحاديث النبوية.

ومن العبادات التي يستحب فعلها، هو ألا يظلم المرء نفسه، حيث قال الله في كتابه الكريم، بسورة التوبة: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِعِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ».