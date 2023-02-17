غضب من فيديو اعتداء لاعبات كرة قدم على حكم مباراة بالكونغو.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من دولة لأخرى ومن قارة للثانية، يبقى لكرة القدم مساوئ قد تفوق مُتعة الساحرة المستديرة، وفي واقعة جديدة جسدت أبرز سلبيات الكرة الإفريقية، رصدت كاميرات الإعلام تعدي لاعبات من نادي كرة القدم النسائي الكونغولي دي سي موتيما بيمبي على الحكم، وطرحه أرضًا ليتناوبن ضربه على الملأ بسبب عدم احتساب ركلة جزاء.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، والمنشور على الموقع الإخباري «غانا ويب» طاردت اللاعبات الحكم، بسبب قراره عدم منحهن ركلة جزاء أثناء مباراة محلية، إذ ظهر الأخير وهو يركض عبر الملعب، في محاولات منه للهروب من لاعبات موتيما بيمبي، إلا أن لاحقته 7 منهن وبدأن بضربه بوحشية، إلى أن تدخل طاقم الأمن في الملعب لفض الاشتباك.

وعلى الجانب الآخر، وقف الفريق الخصم مندهشا في أرض الملعب، ولم يتدخل لإيقاف التشابك والفوضى التي وقعت في أرضية الملعب.

وعلق الخبير الإعلامي السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كولينز أوكينيو، على المقطع، قائلا إن الحادث وقع خلال مباراة موتيما بيمبي في الدوري ضد تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن الفريق المعتدي خسر بنتيجة 5-1.

ومع انتشار المقطع بدأ الرواد يطالبون بمحاسبة اللاعبات، بل وإيقافهن عن اللعب، وبحسب الموقع الإخباري «غانا ويب»، أوقف بالفعل الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اللاعبات المتورطات في الحادث وفتح تحقيقًا في الأمر.