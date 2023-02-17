النجمة التونسية درة خطفت الأنظار في شهر فبراير وتزامنا مع عيد الحب، بـ4 إطلالات مختلفة، أبرزت جمالها وأناقتها ورشاقتها، وباتت من خلالها حديث الجمهور، وحرصت درة على مشاركة الجمهور بصور لإطلالاتها عبر انستجرام، وبمجرد أن نشرت الصور تلقت تفاعل الجمهور الذي أبدى إعجابه بإطلالاتها الأنيقة التي لا تقل جمالًا عن إطلالاتها السابقة في المناسبات المختلفة.

أجمل إطلالات درة في شهر الحب

الإطلالات الأولى التي ظهرت بها النجمة درة في شهر فبراير المعروف بكونه شهر الحب؛ كانت عندما استعرضت أناقتها بمعطف شتوي من Balmain باللون الرمادي، منقوش بنقشات باللون الأسود في جميع أنحائه مع أزرار ضخمة باللون الذهبي زينته من الأمام.

إطلالة أنيقة لدرة في شهر فبراير

وجاء تصميم المعطف بأكمام طويلة وياقة عريضة وفتحة رقبة على شكل حرف V، وفتحة ساق أمامية قصيرة، وانتعلت حذاء بوت باللون الأسود بكعب عال، ونسقت مع تلك الإطلالة مجوهرات أنيقة زادت من جمالها.

درة تتألق في فستان ميتاليك أنيق مناسب للسهرات الرومانسية

وفي إطلالة أخرى مناسبة للسهرات الرومانسية، ظهرت بها خلال تواجدها في قطر، حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي الميتاليك من توقيع SADEK MAJED، وانسدل الفستان مجسمًا على جسدها مع ثنيات زينته بشكل عرضي في الجزء العلوي، مع فتحة صدر غير منتظمة.

أناقة درة في قطر تخطف الأنظار

ووضعت درة على الفستان رداءًا واسعًا من نفس خامته ولونه، وتركته منسدلًا على ذراعيها من الأسفل، وجاءت الأكمام منفوشة للغاية لتزيد من فخامة وأناقة درة، وزينت درة إطلالتها بمجوهرات ماسية فخمة، واستعرضت أناقتها بصور جذابة على انستجرام.

درة تخطف أنظار جمهورها بإطلالاتها الخاطفة في شهر فبراير

النجمة التونسية درة، أطلت كذلك خلال إحدى الفعاليات في قطر، بفستان باللون البنفسجي الفاتح وقماش براق من توقيع NAEEM KHAN، وجاء تصميمه مجسمًا وطويلًا حتى أسفل، مع أكمام طويلة ورقبة مغلقة وفتحة صغيرة عند منطقة الصدر، واختارت درة الظهور بمجوهرات ماسية أنيقة زادت من روعة هذه الإطلالة.

أناقة درة في أحدث ظهور

وفي حفل آخر أطلت فيه درة خلال شهر الحب، تألقت بفستان ميدي باللون الأسود من Glamoda، انسدل مجسمًا حتى منطقة أسفل الركبة، مع فتحة صدي غير منتظمة، مع حمالات عريضة مزينة بالفصوص الكريستالية، وتزين الفستان بفتحة ساق أمامية، وانتعلت درة حذاء باللون الأسود بكعب عال.

إطلالات أنيقة سابقة للنجمة درة

درة كان لها إطلالات أنيقة سابقة خطفت من خلالها الأنظار في أوقات مختلفة، منها عندما تألقت في فستان طويل باللون البرتقالي من توقيع رامي قاضي، مرصع بحبات الترتر اللامعة التي منحتها بريقا وجاذبية، وتميز الفستان بكتف مائل بحمالة عريضة، مع عقدة جانبية تزين الخصر بالثنيات، وشق جانبي عالي، وانتعلت الفنانة التونسية صندل ذهبي مع هذا اللوك وحملت حقيبة يد معدنية باللون الذهبي كذلك.

إطلالات أنيقة لدرة بصيحة الكتف المائل

كما أطلت أكثر من مرة بإطلالات مميزة بصيحة الكتف المائل التي زادتها تألقا وأنوثة، فخطفت الأنظار بفستان أنثوي باللون الأزرق الفاتح من Taller Marmo، تميز بقصة فضفاضة وقصيرة بكم طويل ملتصق وكتف مائل، كما زينت أطرافه بطبقة كثيفة من الريش منحتها الكثير من الأناقة والأنوثة، وتزينت درة مع هذا اللوك بحلق دائري متدل

معلومات عن النجمة درة

ولدت الفنانة درة فى مدينة تونس العاصمة عام 1980، وتلقت شهادتها الجامعية من جامعة القديس يوسف، ثم حصلت على درجة الماجستير فى العلوم السياسية، أحبت الفن منذ الصغر ووجدت أن مهنة التمثيل سوف ترضي طموحها بالرغم من تفوقها الدراسي، فالتحقت بفرقة "تياترو" وشاركت لأول مرة فى مسرحية "المجنون" للمخرج توفيق الجبالي.

بدأت درة مسيرتها الفنية بالمشاركة في عدة أعمال تونسية قبل الانتقال للقاهرة والمشاركة في عدة أعمال شهيرة لها، وبدأت أعمالها في 2002 في فيلم "خرمة" ومسلسل "حسابات وعقابات" في 2004، وغيرها، وكذلك ظهرت في كليب "ناي" مع كاظم الساهر في 2007، قبل أن تقدم أول أعمالها في السينما المصرية في فيلم "الأولة في الغرام" مع هاني سلامة، والذي كتب انطلاقتها الفنية الكبيرة في ذلك الوقت.

ساعدت السينما التونسية درة في خطواتها الأولى، وتوالت أعمالها بعد بفيلم "خرمة"، وقدمت عدة أعمال مثل "دار الناس" 2004 ، و"مكتوب 2008 "، و" المايسترو" 2019 ، ثم كانت نقطة انطلاقتها الحقيقة عندما اكتشفها المخرج الكبير يوسف شاهين، وأسند إليها دورًا فى فيلمه الأخير"هى فوضى" فى عام 2007 والذى كان من بطولة كل من منة شلبى، خالد صالح، يوسف الشريف، وفي العام التالي شاركت كل من محمود عبدالعزيز وجمال سليمان وسلاف فواخرجي في فيلم "ليلة البيبى دول" ، وغيرها من الأفلام التى قامت فيها بأداء متقن مثل فيلم "كلاشنكوف" فى عام 2008 وفيلم "مصور قتيل" فى عام 2012، وفيلم "تصبح على خير" مع الفنان تامر حسنى ونور اللبنانية في عام 2017 ، كذلك أسند إليها المخرج عمرو سلامة دورًا مميزا فى فيلم "شيخ جاكسون" عام 2017 .

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