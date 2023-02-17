كل ما تريد معرفته عن أرخص سعر زجاجة زيت وأماكن بيعها.. «الحقيه قبل رمضان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم، تبدأ ربات المناول بالبحث عن أماكن توافر السلع الأساسية لشرائها، والاستفادة منها خلال الشهر الكريم، بدلًا من التعرض لتذبذب الأسعار لدى بعض التجار.

ويعد زيت الطعام على رأس السلع الأساسية التي تلجأ لها ربات المنازل، للشراء والتخزين قبل قدوم شهر رمضان المُعظم.

كل ما تريد معرفته عن أرخص سعر زجاجة زيت وأماكن بيعها

ومع تذبذب أسعار الزيت لدى التجار والمحلات، تبحث ربات المنازل على شراء أنواع زيوت جيدة بأسعار اقتصادية، للهروب من جشع التجار، وتفاوت الأسعار المطروحة.

وعلى الفور، زفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشرى سارة للمواطنين، إذ بدأت ضخ كميات جديدة من زيت «سوزيت» في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات بـ1300، وذلك بسعر تنافسي أقل من سعر الزيت في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، للشراء بالسعر الحر دون بطاقة التموين.

أرخص سعر زجاجة زيت بدون بطاقة تموين

وبسعر أقل من أسعار الزيوت المنتشرة، يبلغ سعر سوزيت الجديد، 35 جنيها سعر الزجاجة التي تزن 800 مللي، وذلك المجمعات الاستهلاكية، خاصة غير حاملي البطاقات التموينية الذين لا يحصلون على الزيت المدعم من منافذ البقالين.

وتشمل حصة كل فرد، عدد 2 زجاجة زيت فقط لكل فرد عند الشراء من أي مجمعات استهلاكية.

أرخص سعر زجاجة زيت لحاملي بطاقة التموين

وبسعر أقل 10 جنيهات، يُعرض زيت الطعام الذي تصرفه منافذ التموين، ومنافذ البقالين لحاملي البطاقات بسعر 25 جنيها لزجاجة 800 مللي، حيث تشمل حصة كل فرد مقيد على البطاقة على عدد زجاجة زيت واحدة وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

إذ أكد رزق جمال عضو شعبة المواد الغذائية في تصريح لـ«الوطن»، إن سعر الزيت في منافذ التموين 25 جنيها، بالمقارنة مع أسعارها في المحلات التجارية الأخرى بين الـ35 و45 جنيهًا وذلك وفقًا لنوعها.

هل الزيت المطروح مستورد؟

الجدير بالذكر أن زيت «سوزيت» إنتاج محلي، وتم تعبئته من شركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين.

أماكن بيع أرخص زجاجة زيت

وعن الأماكن التي من المقرر أن تتوافر فيها زجاجات الزيت، أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن زيت سوزيت الجديد، من المقرر طرحه في الأماكن الآتية:

- المجمعات الاستهلاكية

- منافذ صرف التموين.

- معارض «أهلا رمضان» الموجودة على مستوى المحافظات، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

- المعارض الرئيسية.