من هو عريس الفنانة جيهان خليل؟.. ممثل شاب وسيناريست شهير «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بات الرواد يبحثون عن اسم الفنانة المغربية جيهان خليل، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب ظهورها مع الفنان إسلام حافظ، إذ ذهب البعض لاستعدادهما للزواج عقب الإعلان عن خطبتهما في سبتمبر الماضي.

وكان الفنان إسلام حافظ، أعلن خطبته على الفنانة جيهان خليل، إذ نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمعهما، معلقًا: «أطيب ما رأت عيني.. الله يبارك فيكم جميعًا».

من هو عريس الفنانة جيهان خليل؟

ومع تصدر الفنانة جيهان خليل «التريند» ظل الرواد يتداولون عدة صور تجمعها بالأخير في مناسبات فنية مختلفة، وغيرها، وظل الكثير يبحث عن هوية الفنان الشاب عريس الفنانة جيهان خليل، ويرصد «هُن» في السطور التالية معلومات عن الفنان إسلام حافظ.

من هو الفنان إسلام حافظ عريس الفنانة جيهان خليل؟

- ممثل شاب وسيناريست.

- وُلد في 24 إبريل 1988.

- تخرج في كلية الإعلام.

- قام بتمثيل وكتابة وإخراج العديد من الأعمال المسرحية، التي حصدت عددًا من الجوائز.

- كانت بدايتة عندما اختاره المخرج خالد يوسف وقدمه في فيلم كف القمر عام 2011.

- أبرز أعماله الجزء الثالث من مسلسل «الوجه الآخر» عام 2020، ومسلسل «الاختيار» للمخرج بيتر ميمي.

- كتب بعض الأعمال التليفزيونية مثل مسلسل «قمر هادي» عام 2019، ومسلسل «بين السما والأرض».

من هي المغربية جيهان خليل؟

الجدير بالذكر أن جيهان خليل، ممثلة مغربية مقيمة في مصر، عرفت بعد فوزها بلقب برنامج عرب كاستنج كأحسن موهبة عربية، ثم أسندت لها الفنانة غادة عبدالرازق مشاركتها في مسلسلها «الخانكة».