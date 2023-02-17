أفكار لتنسيق إطلالة خارجية أنيقة في الخريف والشتاء

يأتي في أعقاب أسابيع الموضة المزدحمة من السهرات الليلية إلى المناسبات اللاحقة، يبدو أن الأسابيع القليلة الماضية كانت الأكثر انشغالاً على الإطلاق! في كثير من الأحيان عند الاستعداد لهذه الأحداث، نشعر بالملل من الترقب وأصبح الاستعداد من الطقوس من نوع ما.

إن التأنق، إلى جانب اختيار الزي المثالي، يجعلنا دائماً متحمسين ومستعدين للتواصل الاجتماعي، منذ أن أصبح هذا هو المعيار الجديد الخاص بنا مؤخراً، قمنا بتجميع إطلالات الحفلات التي يجب أن تكوني على دراية بها الآن وحتى نهاية العام. إذا كان لديكِ عدد غير قليل من الأحداث القادمة في الليل، أنتِ بالتأكيد تريدين الاستفادة من هذه التنسيقات فيما يلي إطلالات خارجية لفصلي الخريف والشتاء.

بلوزة مع بنطلون جلد

لقد أصبحت مؤخراً السراويل الجلدية كبديل أنيق للجينز، أفضل جزء من نمط البنطلون هذا هو مدى سهولة ارتدائه، مما يجعله الأساس المثالي لأي مظهر خارجي في الخريف والشتاء.

لقد اخترنا مظهراً أسود بالكامل كمثال على كيفية تصميمها ليلاً، نظراً لطبيعة التصنيع، يمكن أن يكون الجلد ضخماً بعض الشيء، لذا فإن الاقتران ببلوزة ضيقة يؤدي إلى الحصول على مظهر متوازن مثالي للسهرة في وقت متأخر من الليل وغير ذلك الكثير.

إطلالة مع قطع لامعة

هذا يعني فساتين مطرزة بالكامل ولمعان من الذهب والفضة ولكن إذا لم تكوني عادةً شخصاً يرتدي ملابس لامعة بالكامل، يمكنك إعطاء إيماءة خفية للاتجاه مع قميص مزخرف والذي يلعب أيضاً في الاتجاه الهائل الذي هو أيضاً مرغوب فيه تماماً.

يمكن جعل اللمعان خفيفاً بدرجة كافية دون أن يكون صاخبان للغاية، اعملي على تحسين الأمور قليلاً مع حقيبة يد مرصعة.

فستان محبوك مع معطف

من الواضح أننا جميعاً معجبون بالسترات الصوفية المريحة التي تأتي في وقت الخريف، فلماذا لا نتكيف مع هذه المواد التي نعرفها جميعاً ونحبها في بعض المواقف الليلية؟ مثل الفستان المحبوك.

على الرغم من أنه يبدو أساسياً للوهلة الأولى، إلا أنه يمكنك رؤية خط العنق الجميل الذي يبرز الصدر بشكل جيد.

إذا كنتً سترسترتدينا، فسوف تتخطين إضافة قلادة وترك خط العنق يلمع، بدلاً من ذلك، فإن الأقراط المتدلية ستفي بالغرض هنا.

مشد توب مع جينز

الأسود هو اللون العالمي الذي لا يفشل أبداً في إسعادك! لكن بالنسبة لأولئك الذين لا يخافون من بعض الألوان، فلا داعي للقلق، بدءاً من الجزء العلوي من الكورسيه باللون الوردي اللامع والذي يندمج تماماً في اتجاه Barbie core المتنامي.

يمكن لهذا القميص الفائق الجاذبية أن يرتدي بسهولة أي بنطلون جينز نحن نحب الجزء العلوي غير المتماثل.

أكملي المظهر مع حذاء بكعب.

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