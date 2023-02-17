الامارات | تفاصيل أزمة أحمد مكي و«فوانيس هايبر وان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الفنان المصري أحمد مكي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمته مع «هايبر وان»، ووصول الأمر إلى تحرير مكي محضرا ضد رجل الأعمال محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة هايبر وان، بسبب ما اعتبره الفنان أحمد مكي، اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية، واستغلال نجاح مسلسله «الكبير أوي»، في التسويق لمنتجات مجهولة المصدر بحسب عدد من الصحف المحلية.

وتقدم الفنان أحمد مكي بشكوى رسمية ضد «هايبر وان»، ورئيس مجلس إدارته رجل الأعمال محمد الهواري، اتهم فيها مكي الهايبر بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، من خلال تصنيع وبيع سلعة مجهولة المصدر، عبارة عن فانوس، عليه صورة النجم أحمد مكي ومكتوب عليه الكبير أوي.